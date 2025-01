Netizen hào hứng tham gia cuộc thi bình chọn hoa khôi linh vật 2025

Ở Bình Định, biểu tượng linh vật Tết tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (TP Quy Nhơn), với điểm nhấn là rắn thần Naga 5 đầu hướng vào bên trong thành phố. Cụm biểu tượng phụ hướng ra biển cao 5 m, tái hiện linh vật xuân Ất Tỵ theo phong cách hiện đại, gắn liền xu hướng chuyển đổi số và phát triển công nghệ. Tại Phú Yên, linh vật rắn hổ mang chúa - Kim Tỵ Phú Quý, tại đường hoa Xuân Ất Tỵ 2025 có chiều cao gần 11 m, dài 135 m được lấy ý tưởng từ chủ đề chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và ứng dụng điện toán đám mây. "Bé na" ở Đồng Nai với giao diện "ngáo ngơ" nhưng vô cùng đáng yêu. Chú rắn "thị phi" ở Phổ Yên - Thái Nguyên gặp nhiều tranh cãi về ngoài hình. Linh vật rắn "say xỉn" ở Quy Nhơn. Tại bờ Đông cầu Rồng, quận Sơn Trà, một linh vật rắn ngộ nghĩnh, đầu đội nón lá in hình cờ đỏ sao vàng được trang trí ở khuôn viên nằm giữa cầu Rồng và cầu Tình yêu. "Bé na" ở Nha Trang với nụ cười tỏa nắng. Linh vật rắn hổ mang tại Đà Nẵng, do nghệ nhân Đinh Văn Tâm chế tác, được lắp đặt để chào đón Tết Ất Tỵ 2025. Tác phẩm chính đặt tại công viên phía Tây cầu Rồng, cao 5 m, phần mang phồng rộng 2,6 m, thân uốn lượn dài hàng chục mét, với màu vàng chủ đạo từ đầu đến đuôi, tạo nên thần thái sinh động và sắc nét Đôi linh vật rắn màu đỏ cao 4,7 m, linh vật rắn màu xanh cao 4,9 m được đặt công viên trường Quốc học Huế, TP Huế. Thiết kế lấy cảm hứng từ Cửu Đỉnh – bộ đỉnh đồng được coi là biểu tượng của quyền uy triều Nguyễn, kết tinh tinh hoa văn hóa và lịch sử Việt Nam. Linh vật ở Quy Nhơn bắt trend pickleball.

