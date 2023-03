Xả ảnh đi Sapa, người yêu Đoàn Văn Hậu khoe vòng 1 căng tròn

Trong kỳ nghỉ của Night V-League 2023, hậu vệ Đoàn Văn Hậu cùng cô người yêu Top 10 hoa hậu Việt Nam Doãn Hải My đã có kì nghỉ dưỡng, du lịch ý nghĩa cùng nhau. Dù đã kết thúc chuyến đi được khoảng 1 tuần, nhưng những bức ảnh của bạn gái Đoàn Văn Hậu đến bây giờ mới bắt đầu được "bung lụa". Gần đây nhất, Doãn Hải My đã chia sẻ hàng loạt hình ảnh chụp tại khu nghỉ dưỡng nổi tiếng tại Sapa. Hải My ăn mặc khá gợi cảm bất chấp thời tiết tương đối lạnh tại thị xã Sapa. Bạn gái hậu vệ Đoàn Văn Hậu diện áo len trễ cổ khoe vòng một căng tròn, đầy đặn, quyến rũ của mình. Hải My vẫn trung thành với mốt váy ngắn để khoe trọn vẹn đôi chân dài miên man trời phú. Những bức ảnh này khiến bất kỳ fan nào cũng phải ganh tỵ với cầu thủ Đoàn Văn Hậu. Cầu thủ người Thái Bình đã tìm được cô người yêu có sự nghiệp và nhan sắc ngày càng thăng hạng. Ở dưới phần bình luận, Hải My còn dí dỏm trả lời một vài người thân, bạn bè của mình về chuyến đi này. Hải My nhận được vô số lời khen về nhan sắc, gu ăn mặc từ những người bạn. Gái xinh bên cạnh Đoàn Văn Hậu cũng không quên tiết lộ kho ảnh vẫn còn rất rất nhiều và không biết bao giờ mới đăng hết được lên trang mạng xã hội cá nhân. Được biết, sau chuyến du lịch cùng nhau, Hải My trở về với guồng quay công việc, học tập. Còn Đoàn Văn Hậu cũng đang tập trung tập luyện cùng đồng đội để hoàn thiện hơn chiến thuật. Bức ảnh đi nghỉ dưỡng của Hải My và Văn Hậu nhận được vô số lời khen từ bạn bè

