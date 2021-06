Vườn xoài “đáng thương”, trái nào bổ ra netizen nhìn mà xót ruột

Những ngày gần đây, trên MXH liên tục xuất hiện những bài đăng liên quan đến cây xoài, vì thời điểm hiện tại đang là mùa loại cây này đang chính vụ và mang tính "gây thèm" cực mạnh. Mới đây, một đoạn clip ghi lại hình ảnh một vườn có những quả xoài sai lúc lỉu, đặc biệt là quả nào nhìn cũng to, đẹp mã, ấy thế nhưng người chia sẻ lại nói rằng bố mẹ cô đã phải bỏ đi cả vườn. Mãi tới khi xem người ta bổ quả xoài trên cây thì cư dân mạng mới hiểu nguyên do. Cụ thể, khi bổ từng quả xoài ra quả nào quả nấy thối ngay trên cây. Một số cư dân mạng đưa ra lý do khiến những quả xoài này thối ngay trên cây là vì giống này không thể để chín cây, phải vặt xuống rồi để chín. Hay cũng có ý kiến cho rằng đây là loại xoài để ăn sống (ăn lúc còn xanh, giòn), chứ để lâu là sẽ thối như trong đoạn clip ghi lại. Theo chia sẻ của cô gái chủ vườn nói rằng vườn xoài bị như vậy là do bố mẹ cô tiêu thụ chậm vì lý do dịch bệnh nên đành phải bỏ lại như vậy. Nghe đến lý do này, nhiều netizen không khỏi tiếc nuối vì người nông dân vườn xoài này có thể là thu nhập chính của cả gia đình mà xảy ra tình trạng thế này thì quả là một năm buồn. Dù lý do thật sự là gì, nhưng cảnh một vườn xoài sai quả bị thối hết như vậy đều khiến dân tình cảm thấy thương cho những cây xoài cũng như chủ nhân khu vườn. Dù lý do thật sự là gì, nhưng cảnh một vườn xoài sai quả bị thối hết như vậy đều khiến dân tình cảm thấy thương cho những cây xoài cũng như chủ nhân khu vườn. Nhìn từng quả xoài thành quả bị thối quả là đáng tiếc bởi nó là công sức và tâm huyết của người nông dân. Mời độc giả xem video: Hoang mang quy trình làm ra một bịch xoài "siêu xanh" - Nguồn: VTV24

