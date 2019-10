Vừa xuất hiện, dàn nữ sinh trường Công an được khen chẳng thua hoa hậu

Trần Ngọc Anh (sinh năm 1998) hiện đã tốt nghiệp ĐH Phòng cháy Chữa cháy và công tác tại Đội Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an huyện Trà Lĩnh. Mới đây, nữ sinh trường Công an - Ngọc Anh đã gây chú ý khi giành giải cao tại cuộc thi Người đẹp Du lịch Non nước Cao Bằng 2019. Không chỉ giỏi võ thuật và bắn súng, Ngọc Anh còn được khen ngợi khi có khả năng hát, múa, chơi guitar, nhạc cụ dân tộc. Nữ cảnh sát dân tộc Tày sở hữu gương mặt sắc sảo cùng vóc dáng cân đối. Ngọc Anh được nhiều người nhận xét có tài sắc vẹn toàn khi sở hữu thành tích học tập đáng nể cùng nhiều tài lẻ. Đồng Hoàng Anh (sinh năm 1998) hiện là sinh viên năm 3 chuyên ngành Tư pháp Hình sự, Học viện Cảnh sát nhân dân. Sở hữu ngoại hình xinh đẹp cùng chiều cao ấn tượng là 1,72 m, Hoàng Anh nhận được nhiều sự quan tâm từ CĐ. Chưa hết, cô nàng còn đăng quang tại cuộc thi Hoa khôi sinh viên Hà Nội Imiss Thăng Long 2018. Hoàng Anh từng đoạt giải nhì cuộc thi Tìm hiểu bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017, được Giấy khen của Giám đốc Học viện về giải Nhất toàn đoàn Hội thi đoàn viên công đoàn 2017... Ngoài ra, Hoàng Anh còn tham gia đội múa của Đoàn nghệ thuật Quần chúng Học viện. Cô là một trong những thành viên tích cực của đội múa. Đậu Minh Thùy là nữ sinh Học viện Cảnh sát đã gây được sự chú ý khi tham gia màn giao lưu nhảy dân vũ trong hội trại kỷ niệm 70 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc tại huyện Tân Yên (Bắc Giang). Cô hiện là sinh viên năm 2 ngành Luật Tố tụng hình sự và đang giữ chức Phó Bí thư Chi đoàn và Ủy viên Ban Chấp hành Liên chi khóa. Bên cạnh đó, Minh Thùy còn là thành viên đội văn nghệ và tích cực tham gia các hoạt động thể dục thể thao của trường.- Nguồn ảnh: FBNV Clip Nữ công an 9x khiến cộng đồng mạng săn lùng thông tin vì quá xinh đẹp - Nguồn: Youtube

