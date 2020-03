Vừa về tới Việt Nam, thử thách chui lọt khe đã lập tức gây bão

Mới đây, những hình ảnh về thử thách chui lọt khe, nhận giảm giá tại các quán trà sữa, đồ ăn nhanh ở Thái Lan và Myanmar xuất hiện trên mạng xã hội khiến nhiều người thích thú. Theo đó sẽ có một chiếc khung với từng nấc khung từ rộng đến hẹp để người chơi chui ra, mức ưu đãi sẽ tăng tiến theo độ hẹp của khung. Với các mức không nhận được giảm giá, khe có khá rộng, nhiều người có thể dễ dàng chui qua thế nhưng có thể thấy từ 20% đến 100%, độ rộng của khe khá hẹp, phải ai sở hữu thân hình siêu mảnh mới có thể nhận mức ưu đãi này. Tưởng thì đơn giản thế thôi chứ trò chơi chui lọt khe này không hề dễ dàng đâu. Trong khi dân mạng Việt Nam đang nhìn nước bạn chơi mà thèm thì ngay lập tức có nhiều hàng quán, rạp chiếu phim đã kịp bắt trend chui lọt khe nhận giảm giá ngay để chiều lòng khách hàng. Không giống như ở bên các nước láng giềng, thử thách này có vẻ khá dễ dàng đối với các bạn trẻ Việt Nam. Ngoại trừ mức ưu đãi 100% ra thì các mức khác đều có thể vượt qua. Không rõ là do các khe của Việt Nam to, dễ chui qua hơn hay do dáng người của các bạn trẻ mảnh khảnh hơn. Mới xuất hiện lại để cho người chơi tha hồ thử sức chẳng mất gì nên rất đông các bạn trẻ xếp hàng chờ đến lượt mình "chui khe". Rất nhiều bạn trẻ đã đạt được mức chui qua khe hẹp nhất để nhận về ưu đãi 100% khiến người chơi càng thêm hứng thú. Không chỉ các bạn nữ có dáng người mỏng đua nhau đi thử sức, các bạn nam thân hình cao to cũng không bỏ qua cơ hội được thử chơi trò chui lọt khe này. Hiện tại Hà Nội, có rất nhiều hàng quán có thử thách chui lọt khe này để thu hút khách hàng. Thử thách xuất hiện đúng vào dịp học sinh, sinh viên được nghỉ chống dịch Covid-19 nên càng có đông người tham gia. Xem thêm clip: Trải nghiệm thử thách LỌT KHE siêu hot - Nguồn: Youtube

