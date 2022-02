Vừa trở lại, Khoa Pug tiết lộ lý do mất tích cả tháng trời

Thời gian qua, Khoa Pug khiến người yêu mến lo lắng khi mất tích cả tháng trời, không ra bất cứ video nào. Loạt video gần nhất do anh đăng tải cũng được quay sẵn cách đó vài tháng. Nhưng mới đây, Nguyễn Anh Khoa (Khoa Pug) chính thức cho ra lò clip mới, đánh dấu sự trở lại. Lần lên sóng này, Khoa Pug đưa người hâm mộ được quay về không khí Tết Nguyên đán cổ truyền trôi qua cách đây nửa tháng. Trong clip, Youtuber Khoa Pug diện áo dài vàng sặc sỡ, đang thăm quan một ngôi chùa ở Mỹ. Vừa đi, chủ nhân clip vừa giới thiệu thêm về danh lam thắng cảnh tại đây. Bên cạnh đó, Khoa Pug tiết lộ lý do mất tích: "Tết tính review cho các bạn xem ở Mỹ có gì vui nhưng ở bờ Đông bão tuyết hoành hành dữ quá nên mình phải tránh bão. Đến tận mùng 8 Tết mới bay qua California để đón Tết thì mấy cái hội chợ dẹp hết rồi". Đồng hành cùng Khoa trong sản phẩm mới là cặp vợ chồng tên Hải. Chàng Youtuber và những người bạn mới quen biết nhau từ những ngày đầu, khi Khoa mới "chân ướt chân ráo" đặt chân đến Mỹ. Trước đó, lý giải việc sau này chỉ quay clip một mình, không cần đến bạn đồng hành nữa, Khoa Pug cho hay: "Nhiều người nói Khoa Pug không hợp tác cùng với ai nữa vì chảnh. Nhưng thực sự khi mình đi review những chỗ mới, những vùng đất mới thì có nhiều Youtuber khác họ muốn kết nối với mình... Mà ai hợp tác với mình cũng nổi tiếng, một người bình thường mình cũng giúp họ nổi tiếng được. Đó là lý do rất nhiều người đến với mình. Ai đến với mình thì mình chỉ muốn là đi ăn chơi nhảy múa cho vui thôi. Nhưng có người họ đến với mình vì nhiều mục đích khác. Bởi vì khi họ nổi tiếng nhờ mình, thì lượng fan của họ là fan đột biến, không phải fan trung thành nên họ sẽ nghĩ cách để trục lợi, bào tiền, bào xong thì họ xóa kênh." - Khoa Pug nói thêm. Vào thời điểm năm 2018, Khoa Pug là rich kid trong giới travel blogger, cho ra đời hàng loạt clip gây sốt khi du lịch ở những địa điểm đắt đỏ trên thế giới. Theo giới thiệu của Khoa Pug (Nguyễn Anh Khoa), tại các vlog riêng, mỗi chuyến đi như vậy sẽ tốn mức chi phí khoảng từ vài trăm triệu đến vài tỉ đồng. Youtuber Khoa Pug còn khiến dân mạng phấn khích khi tung nhiều vlog với nội dung "chủ tịch giả nghèo" đi khách sạn 5 sao, mua đồng hồ Rolex ở Thượng Hải,... Mời quý độc giả xem video: Sốc với phát ngôn với của Kenny Sang - Nguồn: Đời Sống & Pháp Luật

