Vừa nổi danh trên mạng, "cậu cả" Sơn Kim Group làm ngay điều này

Hiện tại, nhiều netizen đang ráo riết tìm về Sơn Kim Group cũng như thông tin về "cậu cả" Nguyễn Hoàng Việt. Được biết, "cậu cả" Sơn Kim Group hiện đang là công ty của gia đình SEAEDI Corp (tên viết tắt của Công ty Cổ phần Đầu tư, Phát triển Giáo dục Đông Nam Á) được thành lập từ năm 2005, đây là Chủ đầu tư của Trường THCS - THPT Duy Tân.Nguyễn Hoàng Việt cũng là cựu sinh viên của trường ĐH Boston, tại bang Massachusetts, Hoa Kỳ. Sinh ra trong gia đình hào môn, Hoàng Việt từ trước tới nay vẫn luôn kín tiếng trước truyền thông, để Instagram lẫn Facebook ở chế độ riêng tư. Tuy nhiên, ở diễn biến mới nhất, Hoàng Việt đã mở công khai trang cá nhân của mình trên Instagram. Trước đó, đây như "thế giới riêng" của Hoàng Việt vì anh để chế độ riêng tư. Theo đó, ngay sau khi mở trang cá nhân của mình, Hoàng Việt cũng đăng bức ảnh của mình bên cạnh "cún yêu" Putin. Hoàng Việt thậm chí còn hài hước để lại caption: The only Pu for me is Putin (tạm dịch: Pu duy nhất của tôi là Putin). Thay vì để dân mạng đồn đoán úp mở, cách xử lý của Hoàng Việt có thể nói là khá hợp lí khi công khai toàn bộ những hình ảnh trên MXH của mình cho dân tình "ngắm". Từ năm 2019, đã có thông tin Hoàng Việt hoàn thành xong chương trình học, bắt đầu phụ giúp bố và bà nội trong chuyện kinh doanh. Đến năm 2020, Hoàng Việt đã về nước và tham gia sâu hơn việc kinh doanh của gia đình khi xuất hiện tại các lễ trao giải, tham gia các cuộc họp với đội ngũ quản lý các dự án của Sơn Kim Land. Mời độc giả xem video: Cuộc Sống Các Ái Nữ thuộc Thế Hệ RICH KID VIỆT NAM Khiến Dân Tình Choáng Ngợp - Nguồn: YAN News

Hiện tại, nhiều netizen đang ráo riết tìm về Sơn Kim Group cũng như thông tin về "cậu cả" Nguyễn Hoàng Việt. Được biết, "cậu cả" Sơn Kim Group hiện đang là công ty của gia đình SEAEDI Corp (tên viết tắt của Công ty Cổ phần Đầu tư, Phát triển Giáo dục Đông Nam Á) được thành lập từ năm 2005, đây là Chủ đầu tư của Trường THCS - THPT Duy Tân. Nguyễn Hoàng Việt cũng là cựu sinh viên của trường ĐH Boston, tại bang Massachusetts, Hoa Kỳ. Sinh ra trong gia đình hào môn, Hoàng Việt từ trước tới nay vẫn luôn kín tiếng trước truyền thông, để Instagram lẫn Facebook ở chế độ riêng tư. Tuy nhiên, ở diễn biến mới nhất, Hoàng Việt đã mở công khai trang cá nhân của mình trên Instagram. Trước đó, đây như "thế giới riêng" của Hoàng Việt vì anh để chế độ riêng tư. Theo đó, ngay sau khi mở trang cá nhân của mình, Hoàng Việt cũng đăng bức ảnh của mình bên cạnh "cún yêu" Putin. Hoàng Việt thậm chí còn hài hước để lại caption: The only Pu for me is Putin (tạm dịch: Pu duy nhất của tôi là Putin). Thay vì để dân mạng đồn đoán úp mở, cách xử lý của Hoàng Việt có thể nói là khá hợp lí khi công khai toàn bộ những hình ảnh trên MXH của mình cho dân tình "ngắm". Từ năm 2019, đã có thông tin Hoàng Việt hoàn thành xong chương trình học, bắt đầu phụ giúp bố và bà nội trong chuyện kinh doanh. Đến năm 2020, Hoàng Việt đã về nước và tham gia sâu hơn việc kinh doanh của gia đình khi xuất hiện tại các lễ trao giải, tham gia các cuộc họp với đội ngũ quản lý các dự án của Sơn Kim Land. Mời độc giả xem video: Cuộc Sống Các Ái Nữ thuộc Thế Hệ RICH KID VIỆT NAM Khiến Dân Tình Choáng Ngợp - Nguồn: YAN News