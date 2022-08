Vừa công khai, bạn gái Đoàn Văn Hậu tiết lộ thời điểm "say nắng"

Chuyện Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My là một cặp thì nhiều người đã biết rất rõ. Nhưng mãi tới tối qua, chân sút gốc Thái Bình mới công khai ảnh bên Top 10 Hoa Hậu Việt Nam, chính thức xác nhận mối quan hệ. Ngay khi ảnh được lan truyền, quản lý của Doãn Hải My đã có những tiết lộ bất ngờ về chuyện tình cảm đôi trẻ. Trước tin bạn gái Đoàn Văn Hậu và nam cầu thủ sắp về chung một nhà rầm rộ thời gian gần đây, vị quản lý lập tức phủ nhận: "Hải My là một cô gái chín chắn, độc lập và rất quan trọng việc học tập cũng như sự nghiệp riêng. Hiện tại, My còn đang là sinh viên năm cuối trường Đại học Luật Hà Nội và là đại diện của hội sinh viên Luật châu Á tại Hà Nội. Đó vừa là trọng trách cũng là động lực để My phát triển nhiều hơn nữa. Nói thật, My cũng đã từ chối 3 phim điện ảnh vai chính để tập trung vào việc học. Hơn nữa, cả My và Hậu đều rất trẻ, yêu công việc và đều có những hoài bão, dự định riêng nên chuyện đám cưới ở hiện tại là chưa". Quản lý của người đẹp nói thêm. Không chỉ xinh đẹp, Doãn Hải My (SN 2001) còn học rất giỏi khi là sinh viên lớp Luật chất lượng cao, trường ĐH Luật Hà Nội. Cô từng là ứng viên nặng ký cho ngôi vị Hoa Hậu Việt Nam năm 2020. Nhưng may mắn đã không mỉm cười khi Doãn Hải My chỉ dừng chân ở Top 10 chung cuộc. Người đẹp 21 tuổi còn có thành tích 12 năm đều là học sinh giỏi, tiếng Anh IELTS 7.0, thành thạo tiếng Trung,... Ngoài việc chơi tốt piano từ nhỏ, cô cũng có năng khiếu hát, vẽ và múa. Về phần Văn Hậu, anh là chân sút tài năng của CLB Hà Nội cũng như tuyển Quốc gia Việt Nam. Trước đó, 9X từng có khoảng thời gian 1 năm sang Hà Lan thi đấu. Bên cạnh việc ghi dấu ấn đậm nét trên sân cỏ, Văn Hậu còn chuyển hướng sang lĩnh vực kinh doanh khi là chủ một thương hiệu thời trang thể thao. Đoàn Văn Hậu hiện cũng sắm được nhà sang, xế xịn, trên người dát toàn hàng hiệu. Dù liên tục bị bắt gặp sánh đôi cùng nhau nhưng mãi tới mới đây, Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My mới chính thức công khai mối quan hệ.

