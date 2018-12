Vòng quanh thế giới, check-in ở 8 cây thông Noel nổi tiếng

Rio de Janeiro (Brazil): Sau hai năm ngừng hoạt động vì không đủ kinh phí, cây thông Noel nổi lớn nhất thế giới tọa lạc giữa đầm phá Rodrigo de Freitas chính thức trở lại trong mùa Giáng sinh 2018. Công trình hoành tráng này cao 85 m và nặng 542 tấn. Hơn 1 triệu bóng đèn được phủ kín góp phần giúp cây thông Noel thêm nổi bật. Công trình tạo được tiếng vang nhờ quá trình lao động cực lật của hơn 1.000 kỹ sư, công nhân, họa sĩ. Ảnh: BBC. Vilnius (Lithuania): Những du khách đến quốc gia thuộc vùng đông Âu vào dịp Giáng sinh có cơ hội chiêm ngưỡng cây thông Noel được bao phủ bởi gần 70.000 bóng đèn cùng hàng trăm quả châu. Cây thông Noel này có vị trí lý tưởng khi đặt giữa khu chợ Giáng sinh truyền thống. Mọi du khách đến mua sắm đều không thể bỏ lỡ một tấm hình ghi lại khoảnh khắc đứng dưới cây thông Noel lấp lánh này. Ảnh: European Best Destinations. Gubbio (Italy): Tọa lạc tại sườn núi Ingino, cây thông Noel có diện tích bề mặt rộng bằng 5 sân bóng đá trở thành niềm tự hào của đất nước có hình chiếc ủng. Cây thông này cao hơn 650 m và bắt đầu hoạt động từ mùa Giáng sinh năm 1981. 300 bóng đèn màu xanh ở phần rìa đã tạo nên hình dáng cây thông. Phần trung tâm tỏa sáng lấp lánh với hơn 400 bóng đèn đủ màu sắc. Ngôi sao phía trên đỉnh được cấu thành từ hơn 250 bóng đèn. Ảnh: Atlasobscura,ValerioMei. Paris (Pháp): Những du khách khi đến trung tâm mua sắm Galeries Lafayette vào dịp Giáng sinh có cơ hội chiêm ngưỡng cây thông Noel cao 4 tầng đặt ở giữa sảnh. Địa điểm sang trọng mang đậm nét châu Âu cổ điển này được rất nhiều người check-in. Chủ đề trang trí năm nay hướng đến trẻ em, có tên gọi The Dream Factory (Nhà máy ước mơ). Vào buổi tối, cách 30 phút, khu vực cây thông Noel sẽ có màn chiếu sáng ấn tượng. Ảnh: JasonW. New York (Mỹ): Cây thông Noel cao 23 m nằm ở quảng trường Rockefeller và được bao bọc bởi hơn 50.000 đèn led . Khu vực này là một trong những nơi thu hút đông khách du lịch nhất của New York. London (Anh): Cây thông Noel có thiết kế kiểu truyền thống của Na Uy nhưng được đặt tại quảng trường Trafalgar của nước Anh. Hàng năm, món quà cao 25 m này là vật phẩm đặc biệt mà Chính phủ Na Uy tặng cho nước Anh vào mỗi dịp Giáng sinh nhằm ghi nhận sự hỗ trợ nhiệt tình trong suốt Thế chiến thứ hai. Ngoài ra, du khách có thể thưởng thức các buổi hòa nhạc đặc sắc ngay cạnh cây thông Noel từ 10-21/12. Ảnh: Static Standard. Dallas (Mỹ): Danh hiệu cây thông Noel trong nhà lớn nhất thế giới thuộc về cây thông Noel đặt tại trung tâm thương mại Dallas Galleria. Với hơn 200.000 bóng đèn cùng 10.000 đồ trang trí, cây thông Noel này trở thành biểu tượng giáng sinh rực rỡ của vùng Dallas. Những du khách đam mê môn trượt băng đừng bỏ lỡ một suất chơi môn thể thao này tại đây vì sân trượt có vị trí đẹp mắt. Đây cũng là nơi mà cây thông khổng lồ dựng đứng sừng sững. Ảnh: Where And What In The World. Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc): Mặc dù không thuộc xứ lạnh, Đài Loan cũng sở hữu cây thông Noel ấn tượng. Biểu tưởng Giáng sinh xứ Đài được tạo nên từ đèn led đủ màu sắc và đặt tại khuôn viên của Tòa thị chính. Nhờ vị trí sầm uất nên cây thông Noel cao 36 m này thu hút nhiều sự chú ý của người dân địa phương và khách du lịch. Cách 30 phút một lần vào các buổi tối xuyên suốt mùa Giáng sinh, mọi người sẽ có dịp thưởng thức màn trình diễn ánh sáng lộng lẫy. Ảnh: Richie Chan.

