Vợ Quế Ngọc Hải và hội bạn gái cầu thủ khoe nhan sắc 10 năm trước

Các bài đăng so sánh ảnh 2009 và 2019 (10 years challenge) hiện thu hút sự tham gia của giới trẻ trên mạng xã hội. Hưởng ứng trào lưu "gây bão" này, mới đây, Dương Thùy Phương - vợ cầu thủ Quế Ngọc Hải - nhận được nhiều lời khen xinh đẹp khi khoe ảnh quá khứ và hiện tại của mình với dòng chú thích hài hước: "Chỉ khác phần mềm sống ảo". Ảnh: Dương Thùy Phương. Trong khi đó, cầu thủ Nguyễn Trọng Đại cũng tham gia thử thách bằng hai bức ảnh so sánh trên trang cá nhân. 10 năm vừa cho thấy hành trình "dậy thì thành công", vừa là chặng đường nuôi dưỡng đam mê với trái bóng tròn của chàng cầu thủ. Ảnh: Nguyễn Trọng Đại. Nguyễn Thùy Dương - bạn gái tiền vệ Nguyễn Huy Hùng - cũng nhanh chóng bắt trend bằng cách đăng nhiều hình chụp của chính mình trong quá khứ. Ảnh: @ntd.cesc. Trong loạt ảnh hồi xưa, 9X được khen xinh đẹp khi sở hữu mái tóc dài, làn da trắng và đường nét gương mặt thanh tú, không khác nhiều so với hiện tại. Tuy nhiên, cô nàng bày tỏ sự tiếc nuối khi trước đây chỉ nặng 44 kg và có cằm V-line. Ảnh: @ntd.cesc. Người yêu tin đồn của cầu thủ Hà Đức Chinh - Mai Hà Trang - được dân mạng nhận xét xinh đẹp, đáng yêu từ nhỏ khi đăng ảnh quá khứ - hiện tại cùng hashtag #10yearschallenge. Ảnh: @mh_trang. Dân mạng gần như không nhận ra sự thay đổi trên gương mặt của Ngọc Nữ - bạn gái tin đồn của tiền đạo Phan Văn Đức - khi nhìn bức ảnh cũ được cô chia sẻ lại trên trang cá nhân. Không ít người lầm tưởng 9X vừa mới đổi kiểu tóc. Ảnh: @ngoc.nu.nguyen.Thời gian gần đây, Ngọc Nữ vẫn trung thành với mái tóc dài nhưng thường tạo kiểu uốn xoăn, thay vì để thẳng như trước. Người yêu tin đồn của Phan Văn Đức vốn sở hữu đường nét gương mặt sắc sảo với sống mũi cao và chiếc cằm nhọn. Ảnh: @ngoc.nu.nguyen.

