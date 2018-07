Chiêm ngưỡng nhan sắc của vợ cầu thủ xinh đẹp nhất World Cup 2018

Shakira

Shakira chính là vợ của hậu vệ Gerard Pique, đội tuyển Tây Ban Nha. Shakira kể lại rằng cô đã gặp Gerard Pique lần đầu tiên khi đi thu âm bài hát “Waka Waka (This Time For Africa)” trong World Cup 2010 và ngay lập tức trúng tiếng sét ái tình với anh chàng. Mặc dù Shakira hơn Gerard đến 10 tuổi, cặp đôi đã ở bên nhau 8 năm và có 2 nhóc tì vô cùng đáng yêu và kháu khỉnh. Georgina Rodriguez

Georgina Rodriguez, 22 tuổi chính là vị hôn thê của siêu sao bóng đá người Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo. Georgina được mô tả là một cô bé Lọ Lem thời hiện đại. Trước khi gặp CR7, cô chỉ là một nhân viên bán hàng của cửa hàng Gucci, còn CR7 lúc đó là khách VIP của sự kiện. Georgina chưa từng nghĩ rằng mình sẽ quen biết chứ đừng nói là yêu đương với ngôi sao lớn như Ronaldo. Thế nhưng 2 người vẫn trúng tiếng sét ái tình. Antonella Roccuzzo

Người hùng bóng đá người Argentina Lionel Messi có một câu chuyện tình 20 năm vô cùng lãng mạn với người vợ Antonella Roccuzzo. Cặp đôi quen biết nhau từ năm 1996, lúc đó Messi chỉ mới 9 tuổi. Anh đã cảm mến Antonella, em họ của Lucas - 1 cầu thủ học cùng lò đào tạo Newell’s Old Boys. 2 người sau đó phải sống xa cách 1 thời gian khi Messi sang Barcelona để luyện tập trong lò đào tạo. Bruna Marquezine

Bruna Marquezine sinh năm 1995, là diễn viên, người mẫu, bạn gái của ngôi sao bóng đá người Brazil Neymar. Bruna Marquezine nổi tiếng từ năm 4 tuổi khi cô xuất hiện trong bộ phim truyền hình ăn khách “Gente Innocente”. Bruna Marquezine và Neymar bắt đầu công khai hẹn hò từ năm 2013. Trải qua nhiều lần tan - hợp nhưng cặp đôi hiện vẫn đang có được hạnh phúc đáng ngưỡng mộ. Lisa Muller

Lisa Muller là vợ của cầu thủ người Đức Thomas Muller. Lisa là một huấn luyện viên và vận động viên cưỡi ngựa. Cặp đôi quen nhau từ năm 2007 và đến 2009, cả 2 nên duyên vợ chồng. Sau 8 năm chung sống, mặc dù chưa có con chung nhưng Lisa Muller và Thomas Muller luôn khiến nhiều người ngưỡng mộ vì hạnh phúc đáng ghen tỵ của họ. Lisa luôn ở bên ông xã trong các trận đấu và là nguồn cảm hứng bất tận cho chàng tiền đạo nổi tiếng. Ruby Mae

Ruby Mae là bạn gái của tiền vệ Dele Alli, đội tuyển Anh. Cô được ca ngợi là nàng Wags có nhan sắc nổi bật nhất trong dàn “bóng hồng” trên khán đài của đội tuyển Anh. Ruby Mae là một người mẫu thuộc công ty Model Boss. Vào tháng 4 năm 2016, nhiều tờ báo lá cải của Anh đã đăng tải những bức ảnh Ruby và Alli đi dạo trên đường phố London. Cả 2 lần đầu công khai chuyện tình vào năm 2016 tại UEFA Champions League. Noemie Happart

Noemie Happart là bạn gái của cầu thủ Yannick Carrasco, đội tuyển Bỉ. Happart đăng quang trong cuộc thi Hoa hậu Bỉ vào năm 2013. Cả 2 chính thức công khai chuyện tình cảm khi trao nhau nụ hôn ngọt ngào sau khi Yannick ghi bàn trong trận Atletico - Real Madrid.

Shakira

Shakira chính là vợ của hậu vệ Gerard Pique, đội tuyển Tây Ban Nha. Shakira kể lại rằng cô đã gặp Gerard Pique lần đầu tiên khi đi thu âm bài hát “Waka Waka (This Time For Africa)” trong World Cup 2010 và ngay lập tức trúng tiếng sét ái tình với anh chàng. Mặc dù Shakira hơn Gerard đến 10 tuổi, cặp đôi đã ở bên nhau 8 năm và có 2 nhóc tì vô cùng đáng yêu và kháu khỉnh. Georgina Rodriguez

Georgina Rodriguez, 22 tuổi chính là vị hôn thê của siêu sao bóng đá người Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo. Georgina được mô tả là một cô bé Lọ Lem thời hiện đại. Trước khi gặp CR7, cô chỉ là một nhân viên bán hàng của cửa hàng Gucci, còn CR7 lúc đó là khách VIP của sự kiện. Georgina chưa từng nghĩ rằng mình sẽ quen biết chứ đừng nói là yêu đương với ngôi sao lớn như Ronaldo. Thế nhưng 2 người vẫn trúng tiếng sét ái tình. Antonella Roccuzzo

Người hùng bóng đá người Argentina Lionel Messi có một câu chuyện tình 20 năm vô cùng lãng mạn với người vợ Antonella Roccuzzo. Cặp đôi quen biết nhau từ năm 1996, lúc đó Messi chỉ mới 9 tuổi. Anh đã cảm mến Antonella, em họ của Lucas - 1 cầu thủ học cùng lò đào tạo Newell’s Old Boys. 2 người sau đó phải sống xa cách 1 thời gian khi Messi sang Barcelona để luyện tập trong lò đào tạo. Bruna Marquezine

Bruna Marquezine sinh năm 1995, là diễn viên, người mẫu, bạn gái của ngôi sao bóng đá người Brazil Neymar. Bruna Marquezine nổi tiếng từ năm 4 tuổi khi cô xuất hiện trong bộ phim truyền hình ăn khách “Gente Innocente”. Bruna Marquezine và Neymar bắt đầu công khai hẹn hò từ năm 2013. Trải qua nhiều lần tan - hợp nhưng cặp đôi hiện vẫn đang có được hạnh phúc đáng ngưỡng mộ. Lisa Muller

Lisa Muller là vợ của cầu thủ người Đức Thomas Muller. Lisa là một huấn luyện viên và vận động viên cưỡi ngựa. Cặp đôi quen nhau từ năm 2007 và đến 2009, cả 2 nên duyên vợ chồng. Sau 8 năm chung sống, mặc dù chưa có con chung nhưng Lisa Muller và Thomas Muller luôn khiến nhiều người ngưỡng mộ vì hạnh phúc đáng ghen tỵ của họ. Lisa luôn ở bên ông xã trong các trận đấu và là nguồn cảm hứng bất tận cho chàng tiền đạo nổi tiếng. Ruby Mae

Ruby Mae là bạn gái của tiền vệ Dele Alli, đội tuyển Anh. Cô được ca ngợi là nàng Wags có nhan sắc nổi bật nhất trong dàn “bóng hồng” trên khán đài của đội tuyển Anh. Ruby Mae là một người mẫu thuộc công ty Model Boss. Vào tháng 4 năm 2016, nhiều tờ báo lá cải của Anh đã đăng tải những bức ảnh Ruby và Alli đi dạo trên đường phố London. Cả 2 lần đầu công khai chuyện tình vào năm 2016 tại UEFA Champions League. Noemie Happart

Noemie Happart là bạn gái của cầu thủ Yannick Carrasco, đội tuyển Bỉ. Happart đăng quang trong cuộc thi Hoa hậu Bỉ vào năm 2013. Cả 2 chính thức công khai chuyện tình cảm khi trao nhau nụ hôn ngọt ngào sau khi Yannick ghi bàn trong trận Atletico - Real Madrid.