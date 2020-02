Vợ Phan Văn Đức hé lộ chuyện gì về cô chủ tiệm nail của Quang Hải?

Đám cưới của Phan Văn Đức và Nhật Linh diễn ra vào mùng 6 Tết Âm lịch 2020 vừa qua chỉ sau 5 tháng hẹn hò khiến nhiều người hâm mộ bất ngờ. Không chỉ có vậy, sự xuất hiện của bạn gái tin đồn Quang Hải là Huyền My trong đám cưới cũng khiến nhiều người tò mò, không rõ về mối quan hệ giữa 2 nàng hot girl. Mới đây, trên trang cá nhân của mình, vợ Phan Văn Đức đã hé lộ mối quan hệ đặc biệt của cô với bạn gái Quang Hải. Theo đó, cả hai là bạn hàng xóm của nhau, chơi thân đến nỗi cùng ăn cùng ngủ với nhau từ rất lâu rồi. "Số phận chắc giống nhau, thiệt thòi, cay đắng nếm đủ nhưng không làm hại đến ai cũng không cướp đi của ai bất cứ thứ gì cả. Không bao giờ hổ thẹn với lương tâm" - Vợ Phan Văn Đức ám chỉ việc cả hai đều yêu cầu thủ và từng bị dính phải những tin đồn không hay. Trước đó, trong đám cưới của bạn thân, Huyền My từng cho biết quen Nhật Linh đã khá lâu nhưng chưa từng gặp Phan Văn Đức, đây là lần đầu tiên cô có cơ hội gặp mặt trực tiếp cầu thủ của SLNA. Nguyễn Huyền My (SN 1997), quê Nghệ An từng là sinh viên ngành thiết kế đồ hoạ, Đại học FPT. Hiện tại cô nàng là chủ tiệm nail có tiếng tại Hà Nội. Cô nàng dính tin đồn hẹn hò với Quang Hải hồi tháng 12/2019, khi nam cầu thủ vừa về Việt Nam sau kỳ SEA Games 30. Mới đây, cặp đôi lộ hình ảnh tình tứ dựa vào vai nhau tại một địa điểm công cộng khiến việc hẹn hò không còn là tin đồn nữa. Huyền My từng rất nhiều lần úp mở trên trang cá nhân cho biết dù cô và Quang Hải có hẹn hò hay không thì vẫn hy vọng người hâm mộ ủng hộ nam cầu thủ. Huyền My từng bị người hâm mộ "ném đá" vì đăng tải dòng trạng thái đá xéo Nhật Lê, tình cũ Quang Hải. Cô nàng cho rằng yêu nhau 2 năm chưa chắc đã sâu đậm nhưng có cặp đôi yêu chỉ 2 tháng đã nhớ nhau cả đời. Xem thêm clip: Tìm hiểu Võ Nhật Linh, vợ sắp cưới của tuyển thủ Phan Văn Đức ĐT Việt Nam - Nguồn: Youtube

Đám cưới của Phan Văn Đức và Nhật Linh diễn ra vào mùng 6 Tết Âm lịch 2020 vừa qua chỉ sau 5 tháng hẹn hò khiến nhiều người hâm mộ bất ngờ. Không chỉ có vậy, sự xuất hiện của bạn gái tin đồn Quang Hải là Huyền My trong đám cưới cũng khiến nhiều người tò mò, không rõ về mối quan hệ giữa 2 nàng hot girl. Mới đây, trên trang cá nhân của mình, vợ Phan Văn Đức đã hé lộ mối quan hệ đặc biệt của cô với bạn gái Quang Hải. Theo đó, cả hai là bạn hàng xóm của nhau, chơi thân đến nỗi cùng ăn cùng ngủ với nhau từ rất lâu rồi. "Số phận chắc giống nhau, thiệt thòi, cay đắng nếm đủ nhưng không làm hại đến ai cũng không cướp đi của ai bất cứ thứ gì cả. Không bao giờ hổ thẹn với lương tâm" - Vợ Phan Văn Đức ám chỉ việc cả hai đều yêu cầu thủ và từng bị dính phải những tin đồn không hay. Trước đó, trong đám cưới của bạn thân, Huyền My từng cho biết quen Nhật Linh đã khá lâu nhưng chưa từng gặp Phan Văn Đức, đây là lần đầu tiên cô có cơ hội gặp mặt trực tiếp cầu thủ của SLNA. Nguyễn Huyền My (SN 1997), quê Nghệ An từng là sinh viên ngành thiết kế đồ hoạ, Đại học FPT. Hiện tại cô nàng là chủ tiệm nail có tiếng tại Hà Nội. Cô nàng dính tin đồn hẹn hò với Quang Hải hồi tháng 12/2019, khi nam cầu thủ vừa về Việt Nam sau kỳ SEA Games 30. Mới đây, cặp đôi lộ hình ảnh tình tứ dựa vào vai nhau tại một địa điểm công cộng khiến việc hẹn hò không còn là tin đồn nữa. Huyền My từng rất nhiều lần úp mở trên trang cá nhân cho biết dù cô và Quang Hải có hẹn hò hay không thì vẫn hy vọng người hâm mộ ủng hộ nam cầu thủ. Huyền My từng bị người hâm mộ "ném đá" vì đăng tải dòng trạng thái đá xéo Nhật Lê, tình cũ Quang Hải. Cô nàng cho rằng yêu nhau 2 năm chưa chắc đã sâu đậm nhưng có cặp đôi yêu chỉ 2 tháng đã nhớ nhau cả đời. Xem thêm clip: Tìm hiểu Võ Nhật Linh, vợ sắp cưới của tuyển thủ Phan Văn Đức ĐT Việt Nam - Nguồn: Youtube