Vợ hai Minh Nhựa khoe ảnh mới, netizen chê... chỉnh ảnh quá lố

Dù không hoạt động nghệ thuật nhưng vợ hai Minh Nhựa là Mina Phạm luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ phía cộng đồng mạng. Vợ hai đại gia Minh Nhựa từng bị tố “sống ảo” quá đà khi nhiều lần lạm dụng phần mềm, chỉnh méo mó nhiều vật thể xung quanh để bản thân được đẹp không khuyết điểm. Mới nhất trên Facebook, hot mom Sài thành đăng ảnh diện set đồ vô cùng trẻ trung. Cô búi tóc cao, đeo khuyên ở quanh miệng. Kèm theo ảnh cô viết: "Hiphop never die. Tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu" Ở phần bình luận bài đăng, ngoài những ý kiến ngợi khen sắc vóc của bà mẹ trẻ, số khác tinh ý nhận ra chính chủ photoshop quá tay đến méo cả cửa chỉ vì muốn có vòng eo con kiến. Vốn là người đam mê "sống ảo", cứ có ảnh đẹp là phải khoe nên trước đó Mina Phạm từng nhiều lần bị bóc photoshop quá tay. Cô bị soi dùng app quá đà nên mắt bị quá to so với gương mặt. Đặc biệt, vòng 1 cũng "phình to" so với tỉ lệ cơ thể. Vợ của đại gia nổi đình đám bị soi ra ảnh tự đăng và ảnh được tag ngoài đời khác nhau "vạn dặm". Cô từng bị tố “sống ảo” khi photoshop ảnh của một blogger nước ngoài thành ảnh của bản thân. Chính Mina Phạm trước đó cũng khẳng định chuyện ham "sống ảo" dù đã làm mẹ. Không chỉ dừng lại ở đó, Mina Phạm cũng nhiều lần khiến dân mạng hoảng hốt vì nhan sắc lạ lùng, lối trang điểm cứng như tượng sáp cùng cách tạo dáng không giống ai. Thế nhưng không thể phủ nhận để có những bức ảnh đăng lên MXH đẹp lung linh, Mina Phạm rất chịu đầu tư từ bối cảnh đến trang phục. Ảnh: FBNV

