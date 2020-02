Vợ Duy Mạnh và vợ Văn Đức vừa cưới đã bị "sao xấu" chiếu mệnh

Ngày 30/1 (tức mùng 6 Tết Âm lịch), đám cưới của Phan Văn Đức và Nhật Linh diễn ra thu hút sự chú ý của truyền thông. Thế nhưng người hâm mộ lại nhân ra rằng nhan sắc của nàng hot girl trong những bức ảnh tại lễ cưới quá khác trong hình cô tự selfie. Ngay tối cùng ngày, vợ Phan Văn Đức đã đăng đàn giải thích trên mạng xã hội rằng do căng thẳng, mất ngủ chuẩn bị cho ngày trọng đại nên việc kém xinh là chuyện đương nhiên. Hơn nữa Nhật Linh cũng thừa nhận hai bên hàm của cô vuông thật, chụp thẳng mặt sẽ không thấy nhưng chụp nghiêng thì nhìn rất rõ. Bên cạnh đó, Nhật Linh cũng thông báo vợ chồng cô đã mang thai con đầu lòng. Em bé đến với gia đình khi lễ cưới chuẩn bị diễn ra chứ không hề cưới chạy như đồn đoán trên mạng xã hội. Nhật Linh và Văn Đức bắt đầu yêu nhau từ giữa năm 2019. Chỉ sau vỏn vẹn 5 tháng tìm hiểu, cặp đôi đã quyết định về chung một nhà. Quỳnh Anh cũng là người đẹp khốn khổ trong ngày ăn hỏi với lỗi cơ bản của thợ trang điểm. Cô nàng lựa chọn make up tông đất nên già trông thấy cùng với mái tóc bù xù như tổ quạ khiến dân mạng đùa rằng chắc chắn thợ trang điểm là người yêu cũ của Duy Mạnh. Lông mày của Quỳnh Anh cũng không được kẻ đều nhau, mỗi bên một kiểu trông vô cùng khó chịu. Nhan sắc của bạn gái Duy Mạnh trở thành đề tài bàn tán, gây chú ý hơn cả việc lễ ăn hỏi diễn ra như thế nào. Không lâu sau đó, Quỳnh Anh cũng lên mạng xã hội yêu cầu cộng đồng mạng dừng ném đá thợ make up của cô trong lễ ăn hỏi. Hot girl cho rằng không nên ép ai vào đường cùng. Người hâm mộ hy vọng Quỳnh Anh sẽ không bị mắc lỗi trang điểm trong ngày cưới diễn ra vào 9/2 tới đây nữa. Quỳnh Anh và Duy Mạnh quen nhau vào năm 2015 và chính thức hẹn hò sau đó 1 năm. Hiện tại, đây là cặp đôi được quan tâm nhất làng bóng đá Việt. Xem thêm clip: Toàn cảnh lễ ăn hỏi Quỳnh Anh - Duy Mạnh - Nguồn: Youtube

