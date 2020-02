Hành trình từ yêu đến cưới “quá nhanh, quá nguy hiểm” của vợ chồng Phan Văn Đức

Phan Văn Đức từng có thời gian hẹn hò với Ngọc Nữ, đến tháng 6/2019, cả hai dính tin đồn chia tay. Sau đó không lâu, người hâm mộ phát hiện cầu thủ SLNA sử dụng một tài khoản Facebook khác để "thả tim", tương tác với "hot girl mầm non" Nhật Linh. Nhật Linh (SN 1997) trước đó cũng đã nổi tiếng trên mạng xã hội bởi những bức ảnh chụp chung các học sinh mầm non mà co giảng dạy trong kỳ thực tập sinh viên. Cô nàng sở hữu nhan sắc xinh đẹp, đáng yêu và là đồng hương Nghệ An với Văn Đức. Văn Đức và Nhật Linh thường xuyên check-in tại cùng một địa điểm và đứng cạnh nhau trong nhiều tấm hình chụp tập thể. Anh trai của "hot girl mầm non" cũng từng khẳng định nam cầu thủ là "em rể" trên mạng xã hội. Tháng 9/2019, Phan Văn Đức lần đầu tiên đăng ảnh tình tứ bên Nhật Linh như một hành động thừa nhận việc cặp đôi đang hẹn hò. Trước đây khi yêu Ngọc Nữ, anh chàng chưa từng đăng ảnh của bạn gái. Liên tiếp sau đó, Phan Văn Đức và Nhật Linh thường xuyên đăng tải ảnh tình tứ bên người yêu, không ngần ngại dành cho đối phương những lời có cánh trên mạng xã hội. Chỉ 1 tháng sau đó, Nhật Linh hồ hởi khoe ảnh đi thử váy cưới, đeo nhẫn ở ngón áp út. Khi được hỏi liệu rằng sẽ có một đám cưới giữa cô và Phan Văn Đức diễn ra vào tháng 12 hay không thì hot girl không ngần ngại thừa nhận: "Con gái tụi mình chắc bản thân ai cũng mong gặp được đúng người, đúng thời điểm. Nếu là đúng người thì cưới ngay thôi". Đầu tháng 12/2019, cặp đôi tung bộ ảnh cưới đẹp như mộng và nhanh chóng tổ chức lễ ăn hỏi vào cuối tháng. Tết Canh tý 2020, Phan Văn Đức sang bánh chưng, dọn dẹp phụ giúp gia đình nhà vợ. Cũng vào thời gian này, vợ Phan Văn Đức đăng tải dòng trạng thái cảm ơn chồng trên trang cá nhân và mong muốn cả hai sẽ cùng nhau xây dựng tương lai thật vững chắc trong năm 2020. Ngày 30/1 (tức mùng 6 Tết Âm lịch), đám cưới của vợ chồng Phan Văn Đức diễn ra tại Nghệ An, mở ra một trang mới sau hành trình yêu nhau chỉ vỏn vẹn 5 tháng. Tối cùng ngày, Nhật Linh cũng cho biết đã mang bầu con đầu lòng. Xem thêm clip: Tìm hiểu Võ Nhật Linh, vợ sắp cưới của tuyển thủ Phan Văn Đức ĐT Việt Nam - Nguồn: Youtube

