Choáng váng với độ chịu chi của vợ chồng Duy Mạnh cho đám cưới

Sáng ngày 9/2, đám cưới của vợ chồng Duy Mạnh diễn ra thu hút sự chú ý đặc biệt của người hâm mộ và truyền thông. Một tháng trước khi ngày trọng đại của cặp đôi vàng trong làng bóng Việt được tổ chức, mọi thông tin liên quan đều được báo chí cập nhật liên tục. Để có được một siêu đám cưới, vợ chồng Duy Mạnh đã chi những con số không hề nhỏ cho mọi thứ để ngày trọng đại diễn ra một cách hoàn hảo nhất. Được biết cô dâu Quỳnh Anh có tận 3 chiếc váy cưới đặt may riêng, trong đó có một chiếc đính rất nhiều pha lê do chồng tặng. Trang phục cưới của vợ Duy Mạnh đều đến từ những thương hiệu nổi tiếng và đều có thiết kế công chúa đúng với biệt danh của cô nàng. "Cảm ơn chồng vì những điều tốt đẹp nhất anh đều dành cho em" - Quỳnh Anh gửi lời cảm ơn chồng trên trang cá nhân. Bộ suit được Duy Mạnh diện trong đám cưới cũng được tỷ mỉ thêu chữ "A&M", viết tắt của tên cô dâu, chú rể (Anh và Mạnh). Các phụ kiện như giày, cà vạt đều đến từ những thương hiệu nổi tiếng đắt đỏ như Dior, Gucci, Louis Vuitton. Trước đó, trên clip "đập hộp" của mình, Quỳnh Anh cũng từng khoe chiếc vòng cổ cô sẽ đeo trong ngày cưới. Đây là chiếc vòng cô được mẹ tặng với hy vọng con gái sẽ toả sáng. Món trang sức này có giá 34.200 USD (gần 800 triệu đồng). Một trong những đôi giày mà Quỳnh Anh lựa chọn để diện trong ngày cưới đến từ thương hiệu Dior có giá khoảng 1.500 USD (gần 35 triệu đồng). Bên cạnh đó, ái nữ nhà cựu chủ tịch CLB Sài Gòn cũng cực đầu tư khoản trang điểm. Hôm nay cô nàng trông giống hệt như nàng công chúa, không còn bị mắc lỗi make up cơ bản như ngày ăn hỏi. Bên nhà chú rể, sân khấu và rạp cưới được dựng lên ở sân bóng thôn với chủ đề lâu đài cổ tích và hai gam màu chủ đạo là trắng và hồng. Được biết hàng nghìn bông hoa tươi sử dụng để trang trí được vận chuyển từ Đà Lạt ra Hà Nội bằng máy bay. Xem thêm clip: Duy Mạnh tất bật chuẩn bị đám cưới và món quà bất ngờ từ Xuân Trường - Nguồn: Youtube

