Vợ Đoàn Văn Hậu "test mic", netizen bất ngờ với chất giọng "đỉnh nóc"

Mới đây, trên kênh TikTiok cá nhân, hậu vệ Đoàn Văn Hậu bất ngờ tung ra một video hiếm được quay vào thời điểm anh mới yêu tiểu thư Doãn Hải My. Nam cầu thủ của đội tuyển Việt Nam hào hứng tag vợ với lời giãi bày: "Ém mấy năm rồi, giờ lướt lại mới thấy". Video của Văn Hậu lập tức thu hút sự chú ý của cư dân mạng, và cả nhân vật trong clip - Doãn Hải My. Netizen để lại nhiều bình luận dưới video của Văn Hậu, hầu hết dành lời khen cho chàng cầu thủ sinh năm 1999 vì đã cưới được một cô vợ vừa đẹp vừa đa tài. Qua camera của chồng, Doãn Hải My đang ngồi hát say sưa. Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 không trang điểm đậm mà vẫn xinh đẹp với góc nghiêng cực phẩm, mái tóc óng ả bung xoã và đôi chân dài miên man càng tăng thêm điểm nhấn ngoại hình cho nàng WAG. Doãn Hải My khoe giọng hát ngọt ngào khi cover bài hát tiếng Anh "Perfect", được khen vì cách hát và cách phát âm chuẩn không cần chỉnh. Dù nhận được nhiều lời khen, nhưng chính Doãn Hải My lại gây tranh cãi vì bình luận ngược lại với dân mạng. Bà xã Đoàn Văn Hậu viết: "Thích cái cách anh ấy tag tên. Thích cả cái cách anh ấy up clip tôi rất xấu". Hiện tại Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My đang ở Hàn Quốc. Văn Hậu nỗ lực từng ngày để tập phục hồi chấn thương dai dẳng. Còn Hải My ở bên chăm sóc chồng. Sau khi có cu Thóc, vợ chồng Đoàn Văn Hậu liên tục khoe quý tử lên trang cá nhân và nhận về nhiều lời khen từ netizen. Cặp vợ chồng nổi tiếng này được khen là dành nhiều thời gian cho cậu quý tử tuổi Rồng. Gia đình Đoàn Văn Hậu hiện ở Hưng Yên để thuận tiện cho việc đi lại của cầu thủ này tại đại bản doanh của CLB Công an Hà Nội.

Mới đây, trên kênh TikTiok cá nhân, hậu vệ Đoàn Văn Hậu bất ngờ tung ra một video hiếm được quay vào thời điểm anh mới yêu tiểu thư Doãn Hải My. Nam cầu thủ của đội tuyển Việt Nam hào hứng tag vợ với lời giãi bày: "Ém mấy năm rồi, giờ lướt lại mới thấy". Video của Văn Hậu lập tức thu hút sự chú ý của cư dân mạng, và cả nhân vật trong clip - Doãn Hải My. Netizen để lại nhiều bình luận dưới video của Văn Hậu, hầu hết dành lời khen cho chàng cầu thủ sinh năm 1999 vì đã cưới được một cô vợ vừa đẹp vừa đa tài. Qua camera của chồng, Doãn Hải My đang ngồi hát say sưa. Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 không trang điểm đậm mà vẫn xinh đẹp với góc nghiêng cực phẩm, mái tóc óng ả bung xoã và đôi chân dài miên man càng tăng thêm điểm nhấn ngoại hình cho nàng WAG. Doãn Hải My khoe giọng hát ngọt ngào khi cover bài hát tiếng Anh "Perfect", được khen vì cách hát và cách phát âm chuẩn không cần chỉnh. Dù nhận được nhiều lời khen, nhưng chính Doãn Hải My lại gây tranh cãi vì bình luận ngược lại với dân mạng. Bà xã Đoàn Văn Hậu viết: "Thích cái cách anh ấy tag tên. Thích cả cái cách anh ấy up clip tôi rất xấu". Hiện tại Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My đang ở Hàn Quốc. Văn Hậu nỗ lực từng ngày để tập phục hồi chấn thương dai dẳng. Còn Hải My ở bên chăm sóc chồng. Sau khi có cu Thóc, vợ chồng Đoàn Văn Hậu liên tục khoe quý tử lên trang cá nhân và nhận về nhiều lời khen từ netizen. Cặp vợ chồng nổi tiếng này được khen là dành nhiều thời gian cho cậu quý tử tuổi Rồng. Gia đình Đoàn Văn Hậu hiện ở Hưng Yên để thuận tiện cho việc đi lại của cầu thủ này tại đại bản doanh của CLB Công an Hà Nội.