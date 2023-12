Vợ Đoàn Văn Hậu lộ xương quai xanh quyến rũ khi tạo dáng bên hoa

Vợ mới cưới của Đoàn Văn Hậu khoe ảnh mặc váy yếm màu xanh tạo dáng bên hoa cùng màu. Bộ ảnh được thực hiện của vợ Đoàn Văn Hậu dưới nắng, không quá cầu kỳ những vẫn để lột được gương mặt thanh tú của Hải My. Đặc biệt là phần xương quai xanh quyến rũ mà cô nàng nào cũng mơ ước. Doãn Hải My trang điểm nhẹ nhàng, khiến gương mặt cũng trở nên thanh tú Nụ cười rạng rỡ dưới nắng của Doãn Hải My Kể từ khi cưới Đoàn Văn Hậu đây là dịp hiếm hoi người đẹp sinh năm 2001 khoe ảnh cá nhân trên trang cá nhân, cô nàng luôn chia sẻ về những khoảnh khắc bên chồng. Gần nhất Doãn Hải My vừa cùng Đoàn Văn Hậu xuất hiện tại sân bóng từ thiện. Tại đây Doãn Hải My để lộ thêm nghi vấn mang bầu khi thường xuyên dùng tay kéo án khoác ngoài để che phần bụng. Trước đó nàng WAG lộ nhiều hint có em bé, thậm chí team qua đường còn bắt gặp vợ chồng Văn Hậu đi khám tại khoa phụ sản ở bệnh viện gần nhà của cặp đôi này. Sau khi đăng ký kết hôn và ngày 20/10 vừa qua, vợ chồng Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My sẽ chính thức về chung một bằng đám cưới tại Thái Bình vào ngày 11/11 vừa qua.

