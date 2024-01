Vợ Đoàn Văn Hậu làm một điều, hội mẹ bầu vào xin vía

Mới đây, vợ Đoàn Văn Hậu là Doãn Hải My gây chú ý với loạt video bắt trend mạng xã hội. Trong đó, Hải My khoe nhan sắc ngọt ngào, khí chất thanh xuân với tạo hình tiểu thư đài các thanh lịch, dịu dàng trong tà áo dài, mộng mơ bên ô cửa sổ. Nàng WAG dùng nền nhạc "người bình thường" của Vũ Cát Tường để kể chuyện về cuộc sống của mình, nhận về tương tác lớn từ người hâm mộ. Đặc biệt trong đó là bình luận dưới bài đăng của Doãn Hải My đa phần là các mẹ bầu. "Xin vía xinh đẹp bỏ bụng cho con gái", "Xin vía dáng đẹp cho con chị", "Xin vía xinh đẹp dịu dàng cho con gái trong bụng ạ", "Xin vía diu dàng cho 2 bé gái nha em"... Những bình luận của hội mẹ bầu cho thấy họ dành sự ưu ái và ngưỡng mộ với bà xã Văn Hậu đến độ mong con gái của mình sinh ra sẽ có được vẻ ngoài và tính cách như Hải My. Thời gian gần đây, Doãn Hải My dính nghi vấn có tin vui, bởi vậy, nhiều người dự đoán con đầu lòng của Hải My và Văn Hậu chắc hẳn sẽ thừa hưởng những nét đẹp của bố mẹ và có nhan sắc cực phẩm. Ngoài dung mạo xinh đẹp, Doãn Hải My cũng biến hoá đa dạng phong cách, lúc dịu dàng, nữ tính, khi lại cá tính, vui nhộn. Trong video bắt trend mới đây, Hải My nhép theo một khúc nhạc tiếng Anh. Khẩu hình và sự tự tin của bà xã Văn Hậu nhận được nhiều lời khen. Doãn Hải My từng nhiều lần cover những ca khúc nổi tiếng bằng chất giọng ngọt ngào, ấm áp.

Mới đây, vợ Đoàn Văn Hậu là Doãn Hải My gây chú ý với loạt video bắt trend mạng xã hội. Trong đó, Hải My khoe nhan sắc ngọt ngào, khí chất thanh xuân với tạo hình tiểu thư đài các thanh lịch, dịu dàng trong tà áo dài, mộng mơ bên ô cửa sổ. Nàng WAG dùng nền nhạc "người bình thường" của Vũ Cát Tường để kể chuyện về cuộc sống của mình, nhận về tương tác lớn từ người hâm mộ. Đặc biệt trong đó là bình luận dưới bài đăng của Doãn Hải My đa phần là các mẹ bầu. "Xin vía xinh đẹp bỏ bụng cho con gái", "Xin vía dáng đẹp cho con chị", "Xin vía xinh đẹp dịu dàng cho con gái trong bụng ạ", "Xin vía diu dàng cho 2 bé gái nha em"... Những bình luận của hội mẹ bầu cho thấy họ dành sự ưu ái và ngưỡng mộ với bà xã Văn Hậu đến độ mong con gái của mình sinh ra sẽ có được vẻ ngoài và tính cách như Hải My. Thời gian gần đây, Doãn Hải My dính nghi vấn có tin vui, bởi vậy, nhiều người dự đoán con đầu lòng của Hải My và Văn Hậu chắc hẳn sẽ thừa hưởng những nét đẹp của bố mẹ và có nhan sắc cực phẩm. Ngoài dung mạo xinh đẹp, Doãn Hải My cũng biến hoá đa dạng phong cách, lúc dịu dàng, nữ tính, khi lại cá tính, vui nhộn. Trong video bắt trend mới đây, Hải My nhép theo một khúc nhạc tiếng Anh. Khẩu hình và sự tự tin của bà xã Văn Hậu nhận được nhiều lời khen. Doãn Hải My từng nhiều lần cover những ca khúc nổi tiếng bằng chất giọng ngọt ngào, ấm áp.