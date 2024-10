Vợ cựu tiền vệ tuyển Việt Nam - Lâm Ti Phông khoe sắc vóc

Sau 8 năm yêu nhau, Lâm Ti Phông kết hôn với Đỗ Thị Trà My vào tháng 12/2022. Đến thời điểm hiện tại, cặp đôi đã có với nhau 1 cậu con trai kháu khỉnh. Được biết Lâm Ti Phông và vợ quen nhau qua mạng xã hội, hẹn hò 8 năm và quyết định về chung một nhà. Trà My sinh năm 1997, kém Ti Phông 1 tuổi. Cả hai đều quê ở Quảng Ngãi. Hiện tại, nàng WAG này đang sở hữu studio chuyên chụp ảnh, trang điểm và cho thuê áo cưới. Trà My sở hữu khuôn mặt xinh xắn cùng làn da trắng nõn nà. Nhan sắc của bà xã tiền vệ sinh năm 1996 được nhận xét ngày càng “thăng hạng” sau khi hạ sinh bé trai đầu lòng. Trên trang cá nhân, Trà My không ít lần khiến nhiều người phải trầm trồ khi khoe vóc dáng. Vợ cựu tuyển thủ đội tuyển Việt nam diện bikini khoe đôi chân dài thẳng tắp. Hình ảnh của Trà My trước ngày "theo chàng về dinh" Sự tươi tắn là điều Trà My ghi điểm trong mắt mọi người.

