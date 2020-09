Vợ Công Phượng lộ vòng 2 bất thường, dân tình vào chúc mừng

Mới đây, vợ chồng cầu thủ Ngô Hoàng Thịnh đã tổ chức tiệc đầy tháng con trai với sự có mặt của gia đình Hoàng Bách, thủ môn Bùi Tiến Dũng, Công Phượng và hôn thê Viên Minh cùng nhiều bạn bè thân thiết. Sau buổi tiệc, nhạc sĩ Hoàng Bách cũng nhiều người bạn khác đã đăng tải lại những hình ảnh của buổi tiệc này. Công Phượng và vợ sắp cưới cũng đến chúc mừng vợ chồng Hoàng Thịnh. Diện chiếc váy suông rộng rãi, bà xã Công Phượng khiến dân tình bán tín bán nghi vì vòng 2 to lên trông thấy. Vì vậy nhiều khán giả đã hiểu nhầm đồn đoán cô có tin vui. Tuy nhiên, tất cả chỉ dừng lại ở sự nghi vấn của người hâm mộ, có thể do góc máy hoặc dáng váy nên cô nàng mới vô tình tạo nên vòng 2 to lên như thế. Mối quan hệ của Công Phượng và Viên Minh đã từng khiến đông đảo khán giả bất ngờ khi trước đó cả hai đều không hề công bố có người yêu. Đến lúc tổ chức ăn hỏi vào hôm 3/6 vừa qua thì mọi chuyện mới vỡ lẽ khiến dân tình ngạc nhiên. Đã hơn 3 tháng trôi qua sau khi trở thành vợ Công Phượng, Viên Minh dường như vẫn khá im hơi lặng tiếng, cô ít xuất hiện công khai bên cạnh chồng và trên MXH. Chỉ khi có những cuộc hẹn với bạn bè thì cô nàng mới chịu lộ diện bên cạnh chồng. Dù đã yêu nhau khá lâu thế nhưng hiếm thấy Công Phượng và Viên Minh có bức ảnh chụp chung với nhau. Tính đến hiện tại, thời điểm xuất hiện nhiều nhất của Viên Minh chính là đám hỏi. Khi ấy cô nàng trang điểm nhẹ nhàng, xinh đẹp cuốn hút. Có thể nói, Viên Minh chính là nàng WAG có đời tư kín đáo nhất. Phải đến ngày kết hôn, cộng đồng mạng mới được biết nhan sắc xinh đẹp của cô vợ Công Phượng. Vợ Công Phượng không chỉ có xuất thân "cành vàng lá ngọc" mà còn là một cô nàng tài giỏi. Viên Minh sinh năm 1995, tốt nghiệp thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại Đại học RMIT vào tháng 8 năm ngoái. Giống như Công Phượng, cô nàng cũng có cuộc sống khá kín đáo, ít khi chia sẻ hình ảnh cá nhân trên mạng xã hội. Trong khi chuyện tình của các cầu thủ khác đều được công khai rầm rộ trên báo chí, thì cả Công Phượng và Viên Minh đều giữ kín chuyện tình cảm của mình khiến cho khán giả càng thêm yêu thích và ủng hộ hạnh phúc cho cặp đôi "trai tài gái sắc" này. Mời quý độc giả đón xem thêm video: Ngắm trọn lễ đính hôn “kín đến phút chót” của Công Phượng - Nguồn: VTC NOW

