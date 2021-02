Viết cam kết dùng điện thoại gửi bố mẹ, Á hậu rapper gây sốt

Trở về từ "Miss Grand International 2019" với vị trí top 10 chung cuộc cùng giải thưởng Miss Popular Vote, Á hậu Kiều Loan (Lona Kiều) nhận được nhiều tình cảm từ cộng đồng mạng và người hâm mộ. Mới đây, Á hậu Nguyễn Hà Kiều Loan thu hút sự chú ý khi đăng tải hình ảnh chụp bản cam kết cô gửi bố mẹ. Nội dung của bản cam kết này đề cập đến việc Kiều Loan sẽ chấp hành nghiêm chỉnh khi được sự đồng ý của bố mẹ cho cô sử dụng điện thoại thông minh ở tuổi 17. Cụ thể, bản cam kết của Á hậu Kiều Loan có nội dung như sau: "Con viết đơn này để cam kết với bố mẹ một số điều như sau: Khi dùng điện thoại sẽ không sử dụng liên tục vào những việc không chính đáng. Sử dụng với tần số thấp. Không tự nạp thẻ vào điện thoại để dùng mạng... Sẽ để pass (mật khẩu) cho bố mẹ cùng biết. Không để ảnh hưởng đến việc học tập. Không đem điện thoại ra để khoe với bạn bè... và những điều tương tự". Cô nàng Á hậu viết trong bản cam kết sử dụng điện thoại với bố mẹ năm 17 tuổi. Kiều Loan hứa với bố mẹ sẽ thực hiện đúng như bản cam kết trên. "Nếu vi phạm quá 3 trong những điều trên sẽ bị tịch thu điện thoại lẫn sim, không dùng nữa. Con xin hứa". Ngay sau khi chia sẻ, bản cam kết sử dụng điện thoại của Á hậu Kiều Loan nhận được những bình luận tích cực từ dân mạng. Nhiều fan để lại bình luận dưới bài đăng của Kiều Loan như: "Đúng chuẩn mẫu "con nhà người ta", bố mẹ chị thật tự hào khi có người con như chị", "Dễ thương quá Loan ơi! hay "Chữ đẹp người cũng đẹp là có thật"... Sau khi trở về từ "Miss Grand International 2019" với vị trí top 10 chung cuộc cùng giải thưởng Miss Popular Vote, Kiều Loan bước chân vào con đường ca hát khi tham gia chương trình King Of Rap. Chưa dừng lại đó, mới đây Kiều Loan lại tiếp tục ngồi vào vị trí ghế nóng tại cuộc thi tìm kiếm nhan sắc chuyển giới mang tên "Đại Sứ Hoàn Mỹ". Á hậu Nguyễn Hà Kiều Loan sinh năm 2000 và đang theo học chuyên ngành Kinh doanh Ouốc tế tại Trường đại học Đà Nẵng. Lục lại quá khứ, Kiều Loan còn có thành tích học tập ấn tượng khi suốt nhiều năm liền giữ vững danh hiệu học sinh giỏi. Cô cũng từng đạt giải khuyến khích học sinh tài năng cấp tỉnh, giải khuyến khích hùng biện tiếng Anh cấp tỉnh. Vào năm lớp 12, người đẹp được kết nạp Đảng viên do có thành tích học tập, rèn luyện đạo đức tốt. Mời quý độc giả đón xem thêm video: Á Hậu Kiều Loan "Không Có Sự So Sánh Giữa Hai Cuộc Thi Rap" - Nguồn: YAN News

