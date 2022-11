Đón sinh nhật tuổi 20, Xoài Non rực rỡ như đóa hoa hồng

Nổi tiếng với nhan sắc lai Tây vô cùng xinh đẹp, hot girl Xoài Non ngày càng được chú ý hơn khi chính thức về chung một nhà với “Streamer giàu nhất Việt Nam” Xemesis. Mới đây, sau gần 2 năm kết hôn, hot girl Xoài Non đã chính thức bước sang một ngưỡng tuổi mới. Theo đó, Xoài Non bất ngờ đăng tải bức ảnh mừng sinh nhật 20 tuổi kèm theo dòng chú thích: “Happy 20”. Để chào đón “cột mốc” khác của mình, Xoài Non đã cùng bạn thân thực hiện một bộ ảnh tuy đơn giản nhưng lại khoe trọn được nhan sắc hút hồn, vô cùng xinh đẹp của cô nàng. Thêm vào đó, là một hot girl đình đám hiện nay nên Xoài Non cũng có gout thời trang vô cùng đáng khen. Cô diện một chiếc váy hai hai dây màu đỏ để làm nổi bật lên nước da trắng cùng xương quai xanh mảnh mai. Nhìn nhan sắc rực rỡ như đóa hồng gai của Xoài Non, chắc hẳn nhiều chị em cũng cảm thấy ngưỡng mộ không thôi. Chia sẻ của Xoài Non nhanh chóng thu về hàng chục nghìn lượt tương tác chỉ sau vài giờ đăng tải. Bên dưới là hàng loạt lời chúc gửi đến nàng hot girl với mong muốn tuổi mới sẽ thành công và xinh đẹp hơn. Đặc biệt, trong những video được Xoài Non chia sẻ lại trên story, một clip ghi lại khoảnh khắc hậu “sống ảo” của Xoài Non đã thu hút được sự quan tâm. Xoài Non đã được những người bạn và anh chị thân thiết bất ngờ tổ chức sinh nhật. Vì không kịp chuẩn bị tinh thần nên khi nhận quà, cô nàng đã khóc nức nở khiến mọi người xung quanh phải dỗ dành. Lúc biết món đồ là một chiếc túi hiệu, hot girl sinh năm 2002 luôn miệng nói “Tự nhiên tặng quà quá trời”, “Cảm ơn nha”, “Đẹp quá à”. Sự dễ thương của Xoài Non càng khiến nhiều người có cảm tình và quý mến cô nàng hơn. Không chỉ sở hữu nhan sắc đài các “đốn tim” người hâm mộ, Xoài Non còn là bà chủ của chuỗi cửa hàng mô-tô và salon ô tô cùng chồng. Vừa qua, Xoài Non cũng mở thêm một nhà hàng ẩm thực. Hiện tại,cô nàng đang sống vô cùng hạnh phúc và êm ấm bên chồng.

