Hot girl Xoài Non đáp trả sâu sắc chuẩn người lắm của

Kể từ khi vào làm dâu gia đình hào môn, cuộc sống hot girl Xoài Non luôn nhận về rất nhiều quan tâm. Mới đây khi chia sẻ hình ảnh mới lên trang cá nhân, gái xinh 10x nhận về nhiều lời khen, tuy nhiên trong đó xuất hiện dòng bình luận không hay ho về cô. Cụ thể, một tài khoản đã khẳng định Xoài Non lấy tiền của chồng để kinh doanh chứ không phải bỏ tiền túi. Đọc những lời lẽ khó nghe, hot girl Sài thành này đáp trả: "Bạn ơi, tụi mình kinh doanh chung thì tiền ai người nấy bỏ chứ không phải chồng đầu tư cho mình nên bạn đừng bình luận như kiểu mình không bỏ đồng nào". Trước đó, một fan cũng đặt câu hỏi nhạy cảm: "Em thấy chị bị mọi người nói ăn bám rất nhiều, chị có cảm thấy buồn không ạ?". Xoài Non cô cho hay: "Nói không buồn thì là nói xạo nhưng cũng không ảnh hưởng tới Xoài lắm. Xoài nhận ra mình cố gào thét chứng minh là mình tự lập không dựa vào ai thì cũng chẳng ai tin". Hay một lần khi nhận được câu có nội dung tương tự, cô đáp sốc: "Mình không phải dạng nhà nghèo, thiếu thốn cần trai nuôi nên ai chửi mình yêu vì tiền thì mình cũng thông cảm vì bản thân họ phải thế nào thì mới nói người ta như vậy". Có thể nói, mặc dù không thoải mái trước những lời đồn đoán về bản thân. Tuy nhiên thay vì đáp trả gay gắt như những lần trước, Xoài Non chọn cách nâng cao bản thân bằng các kế hoạch cụ thể để hoàn thiện hơn trong tương lai. Đối diện với phản ứng của hot girl 10X, đa số mọi người đều tỏ ra hài lòng bởi sự nhẹ nhàng, tinh tế vừa đủ của cô nàng. Bên cạnh đó, không ít người còn cho rằng, người đưa ra câu hỏi có phần kém duyên bởi cái nhìn tiêu cực mà họ dành cho cuộc sống hôn nhân của Xoài Non và ông xã Xemesis. Ở hiện tại, dù đã kết hôn cô vẫn tiếp tục làm việc rất vất vả chứ không hề như góc nhìn của mọi người. Xoài Non cho biết, trong thời gian hẹn hò tới khi kết hôn với Xemesis, đa số các món đồ hiệu đắt đỏ đều do cô tự bỏ tiền ra để phục vụ cho bản thân. Có thể nói, việc làm dâu nhà hào môn cũng khiến cô nàng dính phải không ít đồn đoán không hay. Ảnh: IGNV

