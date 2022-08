Về dáng sau sinh, con gái Minh Nhựa chăm khoe ngực “khủng”

Joyce Phạm là con gái Minh Nhựa. Cô nhận được sự quan tâm của công chúng nhờ vẻ ngoài xinh đẹp, nữ tính. Joyce Phạm có gu thời trang mãn nhãn, trẻ trung. Cô sở hữu nhiều món đồ hàng hiệu giá trị thuộc các nhãn hàng lớn trên thế giới như Gucci, Louis Vuitton, Chanel... Phong cách thời trang của rich kid Joyce Phạm được đánh giá cao vì có sự chăm chút đẹp mắt, tỉ mỉ và phù hợp trong từng giai đoạn. Chính vì thế, dù độc thân, có gia đình và trong quá trình mang bầu, Joyce Phạm luôn ghi điểm về phong cách như một fashionista chính hiệu. Ái nữ nhà đại gia Minh Nhựa khi đã là mẹ 2 con vẫn thích những item thời trang trẻ trung và gợi cảm. Cô về dáng nhanh chóng sau sinh lần 2, tự tin với body, mẹ 2 con không ngại mặc những trang phục ôm cơ thể, tôn đường cong. Dù đã trải qua 2 lần sinh nở nhưng nhan sắc cùng vóc dáng của Joyce Phạm không có quá nhiều khác biệt so với thời son rỗi. Thậm chí, các fan cho rằng những lần "vượt cạn" thành công đã khiến cho nhan sắc cô nàng trở nên mặn mà hơn trước. Thêm vào đó, việc thường xuyên nhuộm các màu tóc trendy kết hợp gu thời trang cá tính giúp cho Joyce Phạm chẳng khác gì gái độc thân. Nói về bí quyết giữ dáng sau sinh, Joyce Phạm cho rằng cô có một phần may mắn do sở hữu cơ địa dễ về lại dáng. Không chỉ sở hữu sắc vóc như gái đôi mươi, ái nữ nhà Minh Nhựa còn khiến người hâm mộ ghen tị khi có một người chồng yêu thương và chiều chuộng hết mực. Ông xã của cô luôn là người chăm sóc và trông nom các con mỗi khi Joyce Phạm muốn đi chơi cùng bạn bè. Ảnh: FBNV, IGNV

