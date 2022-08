Diện áo hở cả trước sau, con gái Minh Nhựa khiến netizen “nóng mắt“

Con gái Minh Nhựa - Joyce Phạm nổi tiếng là rich kid có phong cách sống vô cùng thời thượng và trendy. Đặc biệt kể từ khi lấy chồng và sinh con, Joyce Phạm đã nhanh chóng lấy lại vóc dáng thon gọn. Gần đây người đẹp gây chú ý khi liên tục diện trang phục táo bạo. Mới nhất trên trang cá nhân, nữ rich kid đã khoe ảnh diện set đồ hở bạo khi tham dự một sự kiện. Hình ảnh ghi lại, Joyce Phạm chọn trang phục màu trắng nhưng tâm điểm chú ý chính là phía trước được buộc dây hờ hững còn phía sau lại hở toàn bộ phần lưng. Nhìn khoảnh khắc gợi cảm ở rich kid đình đám Sài thành, có người khen ngợi cảm nhưng cũng có người khẳng định đỏ mặt khi nhìn. Thời gian gần đây nếu thường xuyên theo dõi Joyce Phạm trên trang cá nhân sẽ thấy gái xinh 9X chuộng theo đuổi phong cách thời trang gợi cảm. Đặc biệt là sau khi lấy chồng và sinh con, độ hở bạo của bà mẹ trẻ được tăng lên theo cấp số nhân. Thậm chí, các fan cho rằng những lần "vượt cạn" thành công đã khiến cho nhan sắc cô nàng trở nên mặn mà hơn trước. Nói về bí quyết giữ dáng sau sinh, Joyce Phạm cho rằng cô có một phần may mắn do sở hữu cơ địa dễ về lại dáng. Cô cũng khuyên các mẹ bỉm nên cho bé bú sữa mẹ hoàn toàn, kết hợp chế độ ăn uống khoa học. Không chỉ sử hữu sắc vóc như gái đôi mươi, ái nữ nhà Minh Nhựa còn khiến người hâm mộ ghen tị khi có một người chồng yêu thương và chiều chuộng hết mực. Người hâm mộ cho rằng đây cũng là lý do lớn nhất để cô luôn tươi trẻ và có những màn lên đồ xuống phố ấn tượng. Vốn là người ăn mặc có gu cộng thêm thần thái sang chảnh nên Joyce Phạm luôn nhận được cảm tình với người đối diện. Ảnh: FBNV Mời độc giả xem video: Nàng WAGs Việt Trên Khán Đài Người Kín Đáo, Người Nổi Bật - Nguồn: Yan News

