Vào bóng "cực căng" với Indonesia, Đoàn Văn Hậu lại bị chỉ trích

Những ngày gần đây, lối chơi bóng của Đoàn Văn Hậu gây chú ý cực lớn không chỉ ở Việt Nam mà còn là cả khu vực ĐNÁ khi AFF CUP 2022 đang diễn ra. Mới đây, trong trận đấu bán kết lượt đi AFF CUP 2022 với Indonesia, cầu thủ Đoàn Văn Hậu lại gây chú ý bởi pha vào bóng với cầu thủ đội chủ nhà. Phút 53, hậu vệ Đoàn Văn Hậu ó tình huống vào bóng nguy hiểm với cầu thủ đội nhà. Đáng nói, tình huống này ở rất xa khung thành của Văn Lâm nhưng cầu thủ chạy cánh này vẫn chủ động vào bóng cực kì nguy hiểm với cầu thủ đối phương khi anh lao cả hai chân. May mắn là sau thời gian hội ý với trợ lý của mình, trọng tài chính chỉ nhắc nhở hậu vệ Việt Nam và cho Indonesia được hưởng một quả phạt. Sau tình huống trên, nguyên Trưởng ban trọng tài Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) ông Dương Văn Hiền nhận định: “Văn Hậu ở tình huống này đã may mắn thoát khỏi thẻ phạt, thậm chí nếu nghiêm khắc, đây là tình huống phạm lỗi có thể nhận thẻ đỏ trực tiếp. Hậu vệ của tuyển Việt Nam sau khi phạm lỗi đã chủ động nằm sân và tỏ ra đau đớn nhưng đây chỉ là chút “tiểu xảo” để tránh thẻ phạt của trọng tài”. “Ở đây, Văn Hậu đã dùng lực quá mức trong tình huống tranh chấp, có thể gây chấn thương nghiêm trọng cho cầu thủ đối phương. Có 3 cấp độ lỗi đó là bất cẩn, liều lĩnh và dùng lực quá mức, tương ứng với không thẻ, thẻ vàng và thẻ đỏ. Chính vì thế, lỗi của Văn Hậu nếu chính xác hơn, hoặc có VAR thì hậu vệ của tuyển Việt Nam đã phải nhận thẻ đỏ”, ông Hiền lí giải về nhận định của mình. Pha vào bóng của Văn Hậu bị phản ứng kịch liệt từ các CĐV Indonesia. Cụ thể, CĐV Dindin Hendra bình luận trên trang chủ của Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI): "Tôi nghĩ Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á cần áp dụng VAR với hành vi phạm lỗi của cầu thủ Việt Nam gây nguy hiểm cho đối thủ. Thật kì lạ khi không có bất kì thẻ phạt nào dù cho có nhiều lần phạm lỗi và mức độ bạo lực khác nhau. Đội tuyển Indonesia lần này chơi tốt, hy vọng rằng họ có thể đánh bại Việt Nam ở trận lượt về". Trong khi đó, tài khoản có tên Aywan Jiran cũng gay gắt không kém: "Kết quả 1-1 là đủ để họ bị loại. Thành thật mà nói, đội tuyển Indonesia đã chơi tốt hơn rất nhiều, chỉ là không may mắn thôi. Nhưng tôi cho rằng trọng tài quá keo kiệt khi rút thẻ còn cầu thủ Văn Hậu thì sử dụng võ kung-fu". Không chỉ có CĐV, một vài tờ báo của Indonesia khẳng định Văn Hậu vào bóng bằng hai chân đối với tiền đạo của đội chủ nhà nên anh xứng đáng bị phạt thẻ đỏ. Tờ CNN Indonesia có viết: "Phút 54, tiền đạo Dendy Sulistyawan của đội tuyển Indonesia bị Đoàn Văn Hậu phạm lỗi rất nặng. Cầu thủ Việt Nam dùng cả hai chân truy cản Dendy. Hành vi bạo lực đã gây ra phản ứng từ cả hai phía. Các cầu thủ đã tranh cãi nhưng trọng tài đã tách ra. Trọng tài không rút thẻ vàng cho pha phạm lỗi của Văn Hậu. Điều này khiến các cầu thủ Indonesia tức giận... Có thể thấy Marc Klok và các đồng đội vây quanh trọng tài cố gắng diễn tả lại hành vi của đối phương. Nhưng Shin Tae Yong đã cố gắng làm dịu bầu không khí. HLV người Hàn Quốc tiến lại trấn an cầu thủ Indonesia đang vây quanh Đoàn Văn Hậu. Ông yêu cầu các cầu thủ trở về vị trí của mình và ngừng tranh cãi với các cầu thủ đối phương". Trích CNN Indonesia. Chung quan điểm về việc Văn Hậu xứng đáng nhận thẻ đỏ sau pha phạm lỗi với Sulistyawan có tờ Bolasport. Thậm chí, trong bài tường thuật trận đấu, tờ báo thể thao của Indonesia sử dụng tiêu đề: "Pha xoạc bóng bằng hai chân của Đoàn Văn Hậu, đội tuyển Indonesia bị Việt Nam cầm hòa ở bán kết lượt đi".

