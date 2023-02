Văn Hậu và mẹ vợ tương lai có quan hệ đặc biệt ra sao?

Nhắc đến mối quan hệ của Đoàn Văn Hậu và mẹ vợ tương lai, người hâm mộ không khỏi quan tâm và tò mò về nó. Được biết mẹ Doãn Hải My cũng là một người vô cùng đam mê bóng đá nên netizen đồn đoán mối quan hệ của tốt đẹp. Thời gian qua không khó hiểu khi các trận đấu có "con rể" ra sân, cả gia đình Doãn Hải My đều có mặt để cổ vũ nhiệt tình. Ngoài ra không ít lần "team qua đường" bắt gặp bố mẹ Hải My cùng đi ăn với cầu thủ Đoàn Văn Hậu. Qua đó cho thấy mối quan hệ đặc biệt của Văn Hậu với gia đình bạn gái. Trước đó, tại một trận đấu của tuyển Việt Nam, khi Văn Hậu và Tiến Linh đã có pha phối hợp ghi bàn mở tỷ số, người phụ nữ này từng dành lời động viên: “Hậu - Linh, yêu 2 cháu”. Ngoài ra, Tết Nguyên đán vừa qua, Hải My còn về Thái Bình ra mắt gia đình bạn trai, sau đó Văn Hậu cũng lên Hà Nội thăm nhà bạn gái. Không chỉ ngưỡng mộ ngoại hình xinh đẹp của Hải My, cư dân mạng còn được một phen trầm trồ với nhan sắc của mẹ cô nàng. Bên cạnh khí chất sang chảnh cùng gu thời trang hợp xu thế, “mẹ vợ tương lai” của cầu thủ Đoàn Văn Hậu còn nhận được cơn mưa lời khen vì sở hữu một chiều cao ấn tượng, vóc dáng thon gọn như người mẫu. Thậm chí, nhiều người không biết còn lầm tưởng rằng mẹ của Doãn Hải My và cô là hai chị em. Cô Mai Doan, mẹ Hải My còn chăm chỉ luyện tập thể dục thể thao để nâng cao sức khỏe, đặc biệt là bộ môn yoga bay. Mẹ của Hải My luôn diện đồ với phong cách ăn mặc sang trọng, thời thượng nên càng khiến ngoại hình thêm phần trẻ trung. Không những có mẹ “cực phẩm”, bố của bạn gái cầu thủ Văn Hậu cũng khiến netizen quan tâm bởi diện mạo điển trai và phong độ. Hiện tại, nhiều người hâm mộ đang mong chờ một cái kết viên mãn cho chuyện tình của Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My. Ảnh: FBNV

