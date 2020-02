Valentine giữa mùa dịch corona, dân mạng đòi dời sang năm sau

Trước tình hình dịch corona đang lây lan và có nhiều diễn biến phức tạp, người dân được khuyến cáo không tụ tập đông người, hạn chế ra ngoài. Do đó, dân mạng dự đoán không khí ngày Valentine năm nay sẽ ảm đạm hơn mọi năm do dịch bệnh. Nhiều người lo ngại dịch bệnh corona sẽ còn kéo dài. Trên diễn đàn, cộng đồng mạng hài hước đề nghị dời ngày Valentine sang năm sau. Dân mạng đồng quan điểm việc đi chơi, hẹn hò trong thời điểm dịch bệnh bùng phát khiến nguy cơ lây nhiễm tăng cao và việc dời lễ Valentine sang năm sau là khá hợp lý. Dân F.A tỏ ra được an ủi khi tình hình dịch bệnh tăng cao khiến mọi người cũng e ngại ra đường, ít phải nhìn cảnh tình cảm của các đôi yêu nhau. Những bó hoa được kết từ khẩu trang hài hước được dân mạng chia sẻ trên nhiều diễn đàn. Thế nhưng trong khi mọi người đang tranh cãi xem nên hay không nên đi chơi dịp lễ tình nhân, nhiều người tủi thân nhận ra dù không có dịch corona thì mình cũng chỉ biết ở nhà vì không có người yêu. Cách quan niệm về tình yêu của những người đang cô đơn. Ý nghĩa của ngày Valentine theo cách giải thích của dân FA. Còn đây là cách nghĩ mộng mơ về Valentine của những cặp đôi đang yêu. Khi yêu một cô gái "thực dụng" thì quà Valentine thật là đơn giản.

