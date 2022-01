Úp mở ảnh với ai kia, "hot girl tạp hoá" làm netizen tò mò

Sau gần 2 năm ở ẩn khi vướng phải một drama liên quan tới chuyện đăng ảnh nhạy cảm, Hàn Hằng trong năm 2021 đã có một cú comeback không thể nào bất ngờ hơn. Bên cạnh nhan sắc vẫn giữ vững phong độ quyến rũ, thứ khiến cư dân mạng đặt dấu chấm hỏi to đùng với "hot girl tạp hoá" Hàn Hằng chính là mối quan hệ của cô và Huyme đã tiến triển thế nào. Nguồn cơn của sự tò mò này xuất phát từ việc hot girl Hàn Hằng sau khi comeback liên tục úp mở chuyện đã có "một chàng trai đó". Nhưng khi đăng lên trang cá nhân thì cô luôn úp mở và không nói rõ cụ thể đó là ai. Trong story mới nhất cũng vậy, Hàn Hằng tiếp tục khiến dân tình tò mò về danh tính người đàn ông đang "tắm chung - lội nước" với cô. Theo đó trên Instagram của mình, Hàn Hằng đã đăng một chiếc story quay video, úp mở đôi chân của người đàn ông đang cùng mình lội nước. Một vài netizen thậm chí còn cho rằng cô đang... tắm chung cùng bạn trai trong bể jacuzzi. Dấu hiệu để nhận biết rõ ràng nhất người đàn ông Hàn Hằng đăng chính là "người ấy" là nhờ vào biểu tượng emoji đôi tình nhân mà cô chèn vào video. Đây cũng không phải là lần đầu tiên Hàn Hằng đăng lên MXH úp mở khoe bạn trai giấu mặt. Trên TikTok của mình, hot girl Hàn Hằng từng công khai nắm tay 1 anh chàng cao ráo và đu trend "Sorry, I'm not dating short guys" (Tạm dịch: Xin lỗi, tôi không hẹn hò với những anh chàng thấp bé) rồi nắm tay một người đàn ông có vóc dáng khá cao lớn. Được biết sở dĩ netizen tò mò về mối quan hệ của Hàn Hằng và Huyme đến thế là vì trước khi cô biến mất khỏi MXH, anh chàng vlogger đời đầu cũng đã đưa gái xinh về ra mắt gia đình mình. Tuy nhiên gần đây thì cả Huyme lẫn Hàn Hằng không tương tác qua lại gì nữa làm netizen tò mò. Được mệnh danh là "hot girl tạp hóa" đời đầu, Hàn Hằng là một trong những cái tên nhận được nhiều sự quan tâm của người hâm mộ. Tuy nhiên trong suốt hơn 2 năm qua, Hàn Hằng bỗng nhiên biến mất trên MXH làm cư dân mạng không khỏi tò mò nguyên nhân. Mời độc giả xem video: Hotgirl 18 tuổi chấp nhận yêu “ông chú” 8X, nhà chồng tuyên bố: “Bao nhiêu tài sản cho con hết” - Nguồn: YAN News

Sau gần 2 năm ở ẩn khi vướng phải một drama liên quan tới chuyện đăng ảnh nhạy cảm, Hàn Hằng trong năm 2021 đã có một cú comeback không thể nào bất ngờ hơn. Bên cạnh nhan sắc vẫn giữ vững phong độ quyến rũ, thứ khiến cư dân mạng đặt dấu chấm hỏi to đùng với "hot girl tạp hoá" Hàn Hằng chính là mối quan hệ của cô và Huyme đã tiến triển thế nào. Nguồn cơn của sự tò mò này xuất phát từ việc hot girl Hàn Hằng sau khi comeback liên tục úp mở chuyện đã có "một chàng trai đó". Nhưng khi đăng lên trang cá nhân thì cô luôn úp mở và không nói rõ cụ thể đó là ai. Trong story mới nhất cũng vậy, Hàn Hằng tiếp tục khiến dân tình tò mò về danh tính người đàn ông đang "tắm chung - lội nước" với cô. Theo đó trên Instagram của mình, Hàn Hằng đã đăng một chiếc story quay video, úp mở đôi chân của người đàn ông đang cùng mình lội nước. Một vài netizen thậm chí còn cho rằng cô đang... tắm chung cùng bạn trai trong bể jacuzzi. Dấu hiệu để nhận biết rõ ràng nhất người đàn ông Hàn Hằng đăng chính là "người ấy" là nhờ vào biểu tượng emoji đôi tình nhân mà cô chèn vào video. Đây cũng không phải là lần đầu tiên Hàn Hằng đăng lên MXH úp mở khoe bạn trai giấu mặt. Trên TikTok của mình, hot girl Hàn Hằng từng công khai nắm tay 1 anh chàng cao ráo và đu trend "Sorry, I'm not dating short guys" (Tạm dịch: Xin lỗi, tôi không hẹn hò với những anh chàng thấp bé) rồi nắm tay một người đàn ông có vóc dáng khá cao lớn. Được biết sở dĩ netizen tò mò về mối quan hệ của Hàn Hằng và Huyme đến thế là vì trước khi cô biến mất khỏi MXH, anh chàng vlogger đời đầu cũng đã đưa gái xinh về ra mắt gia đình mình. Tuy nhiên gần đây thì cả Huyme lẫn Hàn Hằng không tương tác qua lại gì nữa làm netizen tò mò. Được mệnh danh là "hot girl tạp hóa" đời đầu, Hàn Hằng là một trong những cái tên nhận được nhiều sự quan tâm của người hâm mộ. Tuy nhiên trong suốt hơn 2 năm qua, Hàn Hằng bỗng nhiên biến mất trên MXH làm cư dân mạng không khỏi tò mò nguyên nhân. Mời độc giả xem video: Hotgirl 18 tuổi chấp nhận yêu “ông chú” 8X, nhà chồng tuyên bố: “Bao nhiêu tài sản cho con hết” - Nguồn: YAN News