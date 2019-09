Tuyên bố gây sốc, bạn gái tin đồn streamer Viruss khiến CĐM tranh luận sôi nổi

Những ngày qua, cái trên Trang Banana nổi bật trên MXH khi bị dân mạng đòn đoán là bạn gái tin đồn streamer Viruss. Nguyên nhân bắt đầu từ dòng bình luận khen ngợi mà đàn anh dành cho tân binh mới trong làm bình luận game tại Việt Nam. Trước khi được biết đến là bạn gái tin đồn của streamer ViruSs, Trang Banana từng tham gia series trinh thám "Bản giao kèo định mệnh" trong vai trò diễn viên chính. Mới đây, Trang Banana lại khiến CĐM "dậy sóng" vì mình khi đưa ra phát ngôn sốc khi cho rằng bản thân mình sẽ phải tìm được người đàn ông kiếm số tiền ít nhất là 20-30 triệu đồng 1 tháng. Cụ thể, bạn gái tin đồn hot streamer ViruSs cho hay: "Người đàn ông ở bên cạnh mình cũng cần phải kiếm được số tiền ít nhất là tương đương như mình, từ 20-30 triệu, và hơn thế nữa. Vì mình là con gái, không thể lo cho người yêu mình được. Mình còn gia đình cần chăm sóc. Mình là người tham vọng, thà ế cũng phải tìm người đàn ông bằng hoặc hơn mình". Ngay sau khi lời chia sẻ của Trang Banana "lên sóng" đã thu hút được nhiều phản hồi của cộng đồng mạng. Đa phần dân mạng đều cho rằng, Trang Banana đưa ra chỉ tiêu hơi cao. Dẫu biết rằng, đàn ông kiếm tiền giỏi là tốt nhưng việc kiếm được tiền nhiều hay ít còn phải do nỗ lực bản thân và sự may mắn. Phản hồi ý kiến của Trang Banana, nickname T.A cho bình luận: "Mình thấy đem tiền ra là thước đo cho tình yêu sao sao ý. Thế tất cả đàn ông ở Việt Nam sẽ ế vợ hết, đặc biệt là các nhân viên văn phòng khi lương chỉ từ 10 - 15 triệu đồng sao." Đồng quan điểm với T.A là A.S khi bình luận: "Kiếm được nhiều tiền hay không ngoài nỗ lực bản thân còn có sự may mắn bạn ạ. Cứ lấy bản thân bạn ra mà soi nhé, nếu bạn tài giỏi nhưng thiếu chú may mắn từ nhan sắc thì bạn có như ngày hôm nay không? Mình không muốn chỉ trích quá nặng nhưng bạn nói ra điều này chỉ là suy nghĩ phiến diện từ bản thân bạn". Ngoài những ý kiến chỉ trích Trang Banana quá thực dụng, nhiều dân mạng cũng đứng về phía cô bạn hot girl và bày tỏ quan điểm rằng: "Đàn ông nên đặt cho họ 1 ngưỡng để kích thích sự phấn đấu hay khai phá khả năng tiềm tàng trong bản thân họ". Hiện cuộc tranh cãi từ phát biểu gây sốc của Trang Banana vẫn thu hút được sự chú ý của CĐM.

