Tưởng đẻ con gái ngoan hiền, xem xong clip netizen cười ná thở

Mới đây, đoạn clip ghi lại cảnh một bé gái khoảng 5,6 tuổi, đi chơi về và cả người đều bị dính bùn, không chỉ ở chân, ở tay mà gần như toàn bộ người khiến cư dân mạng không khỏi bất ngờ. Không biết vì lý do nào mà cô nhóc này người ngợm dính đầy bùn từ đầu đến chân. Đặc biệt là cô nhóc này không hề la khóc một tí nào, bình tĩnh bước vào nhà rửa sạch cơ thể, không hề tỏ ra sợ hãi hay xấu hổ. Sau khi trở về nhà với hình dạng lấm lem bùn đất, người nhà của cô bé này cũng phải bật cười, đồng thời không quên quay lại clip rồi đăng tải lên MXH. Dưới phần bình luận, nhiều bà mẹ còn chia sẻ cho nhau bởi nhìn thấy hình ảnh của con gái, cháu gái mình trong đó. "Ôi gái nhà mềnh chắc sau này cũng thế này thôi", "Đẻ con gái không hề nhàn nhé. Nghịch như gì luôn",...là những bình luận của cư dân mạng. Thực tế đã có nhiều ông bố bà mẹ phải "tá hoả" một phen khi trông con gái, đồng thời minh chứng câu nói "đẻ con gái cho ngoan hiền" là hoàn toàn sai. Trên MXH xuất hiện không ít hình ảnh các bé gái với nhiều tình huống nghịch ngợm "dở khóc dở cười". Các bậc phụ huynh không khỏi than trời: "Con nhà ai mà nghịch thế này". Nhiều mẹ còn không ngại đăng tải những hình ảnh "bóc phốt" con gái, minh chứng rõ ràng rằng các nàng không hề thùy mị mà trái lại còn nghịch ngợm không thua kém các bé trai. Sau khi chứng kiến những màn nghịch ngợm này, chắc chắn bậc làm cha làm mẹ nào cũng khẳng định một điều rằng, câu nói "đẻ con gái cho ngoan hiền" là hoàn toàn sai. Những mẹ có con gái mới hiểu được các tiểu công chúa có thực sự hiền lành, dịu dàng, đằm thắm như nhiều người vẫn nghĩ hay không? Từ việc thích leo trèo, chạy nhảy đến phá tung hết mọi thứ trong nhà, các bé gái cũng một tay thực hiện được. Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: Đáng yêu bé gái 5 tuổi dạy bố cách làm chồng: "Ăn xong vợ với chồng rửa bát cùng nhau thì mới OK" - Nguồn: YAN News

