Tuổi trẻ Thủ đô "trắng đêm" chung tay giải cứu nông sản Hải Dương

Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, hàng nghìn tấn rau, củ quả, hoa màu và thực phẩm của người dân tỉnh Hải Dương đến vụ thu hoạch mà không tiêu thụ được. Nhằm san sẻ và hỗ trợ người nông dân, các cấp bộ Đoàn Thủ đô đã kịp thời triển khai nhiều hoạt động thiết thực để chung tay giải cứu nông sản Hải Dương. Tối muộn ngày 23/2, 10 tấn ổi Thanh Hà, 13.000 củ su hào, 5 tấn cà rốt và 7 tấn bắp cải cập bến trụ sở cơ quan Thành đoàn Hà Nội. Đây là số nông sản được tuổi trẻ Thủ đô thu mua thông qua hỗ trợ của Tỉnh đoàn Hải Dương, sẵn sàng ra quân chung tay cùng người nông dân Hải Dương tiêu thụ nông sản. Tất cả nông sản Hải Dương được chuyển về Hà Nội vừa qua tại Thành đoàn Hà Nội đều được đảm bảo an toàn về quy trình phòng dịch, chất lượng tiêu dùng. Sau khi những chuyến xe trở nông sản Hải Dương tới trụ sở Thành đoàn Hà Nội - 14 phố Phan Chu Trinh được đoàn viên Chi đoàn VP Thành đoàn Hà Nội, sinh viên tình nguyện Đại học Công đoàn và Đại học Thương mại triển khai dỡ hàng, sắp xếp ngay trong đêm 23, rạng sáng 24/2 để sẵn sàng cho hoạt động hỗ trợ tiêu thụ nông sản. Chia sẻ với PV, Đ/c Nguyễn Mai Anh - PBT Đoàn TN Cơ quan Thành đoàn Hà Nội cho biết, trong đợt giải cứu nông sản Hải Dương tại Hà Nội do Thành đoàn Hà Nội tổ chức có 6 địa điểm đó là Cổng trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải (54 Triều Khúc, Hà Đông), Cổng trường Tiểu học Quang Trung (39 Quang Trung, Hoàn Kiếm), Cổng trường Tiểu học Tây Sơn (số 60 Lê Đại Hành), Cổng trường Tiểu học Lê Ngọc Hân (41 Lò Đúc), Cổng trường Cao đẳng Y tế Hà Đông (39 Nguyễn Viết Xuân, Hà Đông) và Trước cổng trụ sở cơ quan Thành đoàn Hà Nội (14A Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm). Trong đó, điểm tiêu thụ nông sản tại trụ sở cơ quan Thành đoàn Hà Nội do Đoàn Thanh niên Cơ quan Thành đoàn Hà Nội phụ trách triển khai, Chi đoàn Văn phòng Thành đoàn xung kích đảm nhiệm; dự kiến hỗ trợ người nông dân tỉnh Hải Dương tiêu thụ 8,5 tấn ổi Thanh Hà, 1.650 cái bắp cải, 6.000 củ su hào, 1.000 củ cà rốt. Theo ghi nhận của PV, điểm tiêu thụ nông sản đảm bảo triển khai đầy đủ các quy trình phòng dịch như: sát khuẩn tay cho người mua và bán, trang bị khẩu trang y tế trong suốt quá trình mua bán, đảm bảo giãn cách, tối gỉản quy trình mua bán nhằm hạn chế tập trung đông người,… Đ/c PBT Đoàn TN Cơ quan Thành đoàn Hà Nội - Nguyễn Mai Anh cũng cho biết thêm: "Từ ngày 22/2, nhiều cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị đã đặt hàng lượng lớn nông sản hỗ trợ người nông dân Hải Dương tiêu thụ thông qua Fanpage Thành đoàn Hà Nội. Với hình thức đặt hàng online này, sẽ hạn chế việc tập chung đông người để tránh lây lan COVID-19". Trước đó, tại một số địa điểm giải cứu nông sản Hải Dương tại Hà Nội, đội hình tình nguyện của tuổi trẻ Thủ đô với nòng cốt tham gia là đoàn viên thanh niên phường Phương Mai, Kim Liên (quận Đống Đa), sinh viên tình nguyện trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Đoàn thanh niên TCT Du lịch Hà Nội cũng có mặt hỗ trợ việc điều tiết giao thông, bảo đảm bảo các yêu cầu phòng chống dịch cho người mua và người bán trong suốt quá trình mua hàng. Gian hàng chung tay hỗ trợ tiêu thụ nông sản Hải Dương tại điểm trường Quang Trung - Hoàn Kiếm. Các đoàn viên của Quận đoàn Hoàn Kiếm từ sáng sớm 24/2 đã tập kết những nông sản Hải Dương được đến các địa điểm được ấn định. Từng túi nông sản được các đoàn viên trực thuộc Thành đoàn Hà Nội cẩn thận chuyển đến điểm tập kết. Mời quý độc giả xem video: Hàng chục nghìn tấn cà rốt tại Hải Dương có nguy cơ đổ bỏ. Nguồn: VTV1.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, hàng nghìn tấn rau, củ quả, hoa màu và thực phẩm của người dân tỉnh Hải Dương đến vụ thu hoạch mà không tiêu thụ được. Nhằm san sẻ và hỗ trợ người nông dân, các cấp bộ Đoàn Thủ đô đã kịp thời triển khai nhiều hoạt động thiết thực để chung tay giải cứu nông sản Hải Dương. Tối muộn ngày 23/2, 10 tấn ổi Thanh Hà, 13.000 củ su hào, 5 tấn cà rốt và 7 tấn bắp cải cập bến trụ sở cơ quan Thành đoàn Hà Nội. Đây là số nông sản được tuổi trẻ Thủ đô thu mua thông qua hỗ trợ của Tỉnh đoàn Hải Dương, sẵn sàng ra quân chung tay cùng người nông dân Hải Dương tiêu thụ nông sản. Tất cả nông sản Hải Dương được chuyển về Hà Nội vừa qua tại Thành đoàn Hà Nội đều được đảm bảo an toàn về quy trình phòng dịch, chất lượng tiêu dùng. Sau khi những chuyến xe trở nông sản Hải Dương tới trụ sở Thành đoàn Hà Nội - 14 phố Phan Chu Trinh được đoàn viên Chi đoàn VP Thành đoàn Hà Nội, sinh viên tình nguyện Đại học Công đoàn và Đại học Thương mại triển khai dỡ hàng, sắp xếp ngay trong đêm 23, rạng sáng 24/2 để sẵn sàng cho hoạt động hỗ trợ tiêu thụ nông sản. Chia sẻ với PV, Đ/c Nguyễn Mai Anh - PBT Đoàn TN Cơ quan Thành đoàn Hà Nội cho biết, trong đợt giải cứu nông sản Hải Dương tại Hà Nội do Thành đoàn Hà Nội tổ chức có 6 địa điểm đó là Cổng trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải (54 Triều Khúc, Hà Đông), Cổng trường Tiểu học Quang Trung (39 Quang Trung, Hoàn Kiếm), Cổng trường Tiểu học Tây Sơn (số 60 Lê Đại Hành), Cổng trường Tiểu học Lê Ngọc Hân (41 Lò Đúc), Cổng trường Cao đẳng Y tế Hà Đông (39 Nguyễn Viết Xuân, Hà Đông) và Trước cổng trụ sở cơ quan Thành đoàn Hà Nội (14A Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm). Trong đó, điểm tiêu thụ nông sản tại trụ sở cơ quan Thành đoàn Hà Nội do Đoàn Thanh niên Cơ quan Thành đoàn Hà Nội phụ trách triển khai, Chi đoàn Văn phòng Thành đoàn xung kích đảm nhiệm; dự kiến hỗ trợ người nông dân tỉnh Hải Dương tiêu thụ 8,5 tấn ổi Thanh Hà, 1.650 cái bắp cải, 6.000 củ su hào, 1.000 củ cà rốt. Theo ghi nhận của PV, điểm tiêu thụ nông sản đảm bảo triển khai đầy đủ các quy trình phòng dịch như: sát khuẩn tay cho người mua và bán, trang bị khẩu trang y tế trong suốt quá trình mua bán, đảm bảo giãn cách, tối gỉản quy trình mua bán nhằm hạn chế tập trung đông người,… Đ/c PBT Đoàn TN Cơ quan Thành đoàn Hà Nội - Nguyễn Mai Anh cũng cho biết thêm: "Từ ngày 22/2, nhiều cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị đã đặt hàng lượng lớn nông sản hỗ trợ người nông dân Hải Dương tiêu thụ thông qua Fanpage Thành đoàn Hà Nội. Với hình thức đặt hàng online này, sẽ hạn chế việc tập chung đông người để tránh lây lan COVID-19". Trước đó, tại một số địa điểm giải cứu nông sản Hải Dương tại Hà Nội, đội hình tình nguyện của tuổi trẻ Thủ đô với nòng cốt tham gia là đoàn viên thanh niên phường Phương Mai, Kim Liên (quận Đống Đa), sinh viên tình nguyện trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Đoàn thanh niên TCT Du lịch Hà Nội cũng có mặt hỗ trợ việc điều tiết giao thông, bảo đảm bảo các yêu cầu phòng chống dịch cho người mua và người bán trong suốt quá trình mua hàng. Gian hàng chung tay hỗ trợ tiêu thụ nông sản Hải Dương tại điểm trường Quang Trung - Hoàn Kiếm. Các đoàn viên của Quận đoàn Hoàn Kiếm từ sáng sớm 24/2 đã tập kết những nông sản Hải Dương được đến các địa điểm được ấn định. Từng túi nông sản được các đoàn viên trực thuộc Thành đoàn Hà Nội cẩn thận chuyển đến điểm tập kết. Mời quý độc giả xem video: Hàng chục nghìn tấn cà rốt tại Hải Dương có nguy cơ đổ bỏ. Nguồn: VTV1.