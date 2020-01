Điếng người trước nhan sắc của bông hồng lai Nhật - Mỹ

Pamela Asahi (sinh năm 1991) là một trong những bông hồng lai mang trong mình 3 dòng máu Nhật - Mỹ - Canada đang được chú ý tại Nhật Bản với sự nghiệp người mẫu. Cô là gương mặt khá quen thuộc của các nhãn hàng nội y và thời trang sexy. Mặc dù chỉ cao 1m60, không mấy nổi trội so với nhiều người mẫu khác ở xứ sở hoa anh đào nhưng bông hồng lai Pamela Asahi vẫn là người mẫu được săn đón bởi cô sở hữu 3 vòng cực nổi bật. Vòng 1 căng đầy và vòng 3 to quá khổ là điểm mạnh của mẫu nữ. Chính bởi sở hữu thân hình cực nóng bỏng nên Asahi được rất nhiều các nhãn hành đổ lót, thời trang sexy mời làm mẫu quảng cáo. Cô nàng không ngần ngại thực hiện những bộ ảnh hở bạo, tạo dáng "đốt mắt" trên giường. Vì là con lai nên Pamela Asahi có gương mặt với các nét đẹp hài hoà. Đôi mắt to tròn, sống mũi cao của người châu Âu và khuôn miệng chúm chím, đặc trưng của vẻ đẹp châu Á. Bên cạnh đó, người mẫu còn có đôi mắt mang màu hổ phách làm người đối diện không thể rời mắt. Bên cạnh làm người mẫu, cô nàng còn là gương mặt thương hiệu cho một số nhãn hàng tại Nhật Bản. Hiện, Asahi đang là người mẫu độc quyền của tạp chí thời trang Glitter. Trang Instagram cá nhân của người mẫu sexy Nhật Bản hiện đang sở hữu hơn 73.000 lượt theo dõi. Cô nàng không chỉ được yêu mến ở xứ sở hoa anh đào mà còn là thần tượng của rất nhiều bạn trẻ tại một số nước châu Á như Trung Quốc, Hàn Quốc,.... Công việc làm mẫu ảnh giúp Pamela Asahi có cơ hội đi tới nhiều nơi, khám phá nhiều nền văn hoá. Cô nàng rất yêu thích du lịch, bên cạnh đó còn đặc biệt thích đọc truyện tranh và thú cưng. Để duy trì thân hình đẹp, Asahi thường xuyên luyện tập thể dục thể thao và ăn uống theo chế độ dinh dưỡng riêng. Xem thêm clip: 10 Hot Girl Việt Lai Tây Đẹp Nhất Việt Nam - Nguồn: Youtube

