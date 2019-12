“Tua chậm” 90 phút lịch sử đưa U22 Việt Nam tới HCV SEA Game

Cả U22 Việt Nam và U22 Indonesia đều rất quyết tâm trong trận chung kết môn bóng đá nam tại SEA Games 30. Khởi đầu trận đấu, các cầu thủ đến từ xứ Vạn đảo là đội chơi chủ động hơn với các tình huống tấn công từ hai bên cánh nhưng đều bị hàng phòng ngự bên phía U22 Việt Nam dễ dàng hóa giải. Sau pha phạm lỗi của Văn Hậu ở phút thứ 6, U22 Indonesia được hưởng một quả đá phạt từ khoảng cách 30m. Rất may Văn Toản đã chơi tập trung và đẩy bóng thành công. Mười phút đầu chứng kiến sự lấn lướt của các cầu thủ áo đỏ Indonesia. Những phút tiếp theo, đội tuyển U22 Việt Nam đã lấy lại được thế trận, đội bóng áo trắng chủ động tạo áp lực và khiến đối thủ gặp lúng túng. Đội bóng của HLV Park Hang-seo liên tục được hưởng phạt góc nhưng chưa tận dụng thành công. Các chiến binh sao vàng tỏ ra chiếm ưu thế ở khu vực giữa sân. Phút 39', sau pha đá phạt rất tốt của Hùng Dũng từ cánh trái, Văn Hậu bật cao đánh đầu mạnh mẽ đánh bại hoàn toàn thủ thành Nadeo. Một công thức không mới nhưng vẫn cho thấy sự hiệu quả tối đa của các học trò HLV Park Hang-seo. Sau khi nhận bàn thua, các cầu thủ Indonesia tràn lên hòng tìm bàn gỡ, nhưng đều bị Văn Toản hóa giải thành công. Hiệp một kết thúc với lợi thế nghiêng về đội tuyển U22 Việt Nam. Bước sang hiệp hai thế trận vẫn diễn ra đúng như những gì HLV Park Hang-seo dự liệu. U22 Indonesia cầm bóng nhiều nhưng không tạo ra được cơ hội nào đáng chú ý. Ngược lại, các cầu thủ bên phía U22 Việt Nam lại tỏ ra rất sắc sảo trong các pha bóng phản công. Rồi điều gì đến cũng phải đến. Phút 59', sau một tình huống phản công như thế, từ đường chuyền của Tiến Linh, Hùng Dũng băng lên từ tuyến hai tung ra một pha đặt lòng cực kỳ hiểm hóc nhân đôi cách biệt cho U22 Việt Nam. Nhận bàn thua thứ 2, tâm lý thi đấu của đội bóng xứ vạn đảo càng trở nên nặng nề, mỗi đợt lên bóng của các cầu thủ áo đỏ đều dễ dàng bị bẻ gãy. Ngược lại, dù khoảng cách đã là 2 bàn nhưng các cầu thủ bên phía U22 Việt Nam không tỏ ra chủ quan một giây nào. Cự ly đội hình và kỷ luật trong phòng ngự của đội bóng áo trắng vẫn tỏ ra vô cùng chuẩn mực. Ảnh: Bongdaplus Tấn công không nhiều, nhưng bàn thắng thứ 3 vẫn đến với U22 Việt Nam một cách rất dễ dàng. Sau tình huống đá phạt vô cùng khó chịu của Hoàng Đức ở phút 72, thủ thành Nadeo đấm bóng không dứt khoát và lại là Văn Hậu chọn vị trí chuẩn xác, sút tung lưới của U22 Indonesia lần thứ 3. Cú đúp của Văn Hậu đã chấm dứt mọi hi vọng của U22 Indonesia. Do lỗi phản ứng trọng tài, HLV Park Hang-seo nhận thẻ đỏ. Nhưng với tỷ số cách biệt tới 3 bàn, ông thầy người Hàn Quốc cũng không quá lăn tăn vì tấm thẻ này. Ảnh: Zing Những phút cuối cùng của trận đấu, Việt Nam thi đấu vô cùng nhàn nhã. Phía bên kia chiến tuyến, các cầu thủ U22 Indonesia cũng không tỏ ra nỗ lực trong việc tìm bàn gỡ, vì họ cũng biết rằng chiến thắng đã thuộc về U22 Việt Nam.

