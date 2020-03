Trước và sau khi sinh con hội chị em biến hình trông đáng thương

Những bài học đầu tiên khi vào lớp 1, luôn là những bài học về nghĩa mẹ, công cha. Sự hy sinh của người mẹ là vô cùng lớn, từ khi sinh con đến lúc con khôn lớn đều là sự lo lắng, che chở. Làm mẹ là thiên chức thiêng liêng mà bất kỳ người phụ nữ nào cũng muốn đánh đổi tuổi trẻ, nhan sắc. Nhìn loạt ảnh trước và sau khi sinh con dưới đây mới thấy được hết sự hy sinh vô giá của mẹ. Nhan sắc là thứ cực kỳ quan trọng của phụ nữ, vậy mà vì con, nhiều người đã chấp nhận đánh mất. Trước kia xinh đẹp như hot girl với nước da trắng muốt, khuôn mặt duyên. Vậy mà sau khi mang bầu thay đổi hoàn toàn, da đen sạm, mũi to, khuôn mặt nhợt nhạt vì mệt mỏi trong thời gian thai kỳ. Không bảo chắc chẳng ai biết đây là một người, trông chẳng có tí gì liên quan đến nhau. Lúc còn thiếu nữ điệu đà, chải chuốt bao nhiêu thì đến khi sinh con lại xuề xòa, lôi thôi bấy nhiêu. Trong thời gian mang bầu không tránh khỏi tăng cân, chân tay to hơn, khuôn mặt cũng sưng lên trông cực kỳ khó nhịn. Vậy mà 9 tháng mang bầu bà mẹ nào cũng hạnh phúc mong con, chứ chả mấy ai quan tâm đến nhan sắc. Đó là chưa kể đến, mang bầu có thể gây ra những vết rạn xấu xí trên da khó có thể xóa mờ. Cùng với những xấu xí về ngoại hình, mỗi bà mẹ còn phải bước qua "quỷ môn quan" mới có thể đón em bé chào đời. Có câu ví "đau như đau đẻ" là đủ hiểu cơn đau này dữ dội đến thế nào. Có rất ít trường hợp mang bầu mà xinh đẹp hơn, điều này phụ thuộc phần lớn vào việc chăm sóc sắc đẹp của mẹ bầu. Thân hình thon gọn, ba vòng nuột nà ngày nào đã thay bằng thân hình chữ nhật với cặp đùi to khi mang bầu. Hot girl khi mang bầu cũng chịu chung "lời nguyền" xấu xí mà thôi. Xem thêm clip: Người mẹ nào cũng trải qua "thay đổi nhan sắc khi mang bầu" - Nguồn: Youtube

