Trứng rán kiểu quân đội, dân mạng ngồi phân tích cực kĩ

Bên cạnh trứng ốp la, trứng rán là món ăn cứu đói quen thuộc vừa dễ làm lại còn "ngon khó cưỡng". Bạn chỉ cần đánh trứng thật đều tay, sau đó cho thêm ít gia vị, nước mắm và hành lá rồi đổ vào chảo rán cho chín đều 2 mặt là xong. Trong môi trường quân đội, món trứng rán bình thường thực sự đã được nâng lên một tầm cao mới. Gần đây, một đoạn clip xuất hiện trên TikTok đã ghi lại cảnh cách làm món trứng rán theo dạng cuộn cực kỳ công phu do chính một chú bộ đội khéo tay làm ra. Trong clip, có thể thấy người này làm món trứng cuộn chỉ nhờ vào sự trợ giúp của một cái bếp than, chiếc chảo to, một đôi đũa và cái muỗng. Tuy vậy, quá trình để tạo ra món trứng rán không hề dễ tí nào. Để trứng được chín đều, tốc độ cuộn phải thật chuẩn, thao tác phải dứt khoát để cho ra thành phẩm có tạo hình đẹp nhất. Sau khi xem xong khoảnh khắc cuộn trứng theo kiểu quân đội này, cư dân mạng ai cũng bày tỏ sự trầm trồ. "Kiểu trứng cuộn này nhìn đẹp nhưng bên trong không được thơm ngon như khi rán bình thường đâu, mình từng làm và ăn rồi nên mình biết." hay "50% thành công của món ăn này chắc chắn phải nhờ cái chảo siêu to khổng lồ kia!"... là những bình luận dân mạng để lại dưới clip. Nhiều bạn cho rằng bên cạnh sự khéo tay, 50% thành công của món ăn này còn nằm ở... cái chảo chống dính khổng lồ! Anh bộ đội tỉ mỉ rán trứng, nhưng cũng rất thoải mái như thể đã quá quen thuộc. Anh bộ đội thể hiện kỹ thuật rán trứng, nấu ăn thôi mà cũng nề nếp từng li từng tí một. Mời quý độc giả xem video: Đoạn clip hiện đã nhận về gần 8 triệu views chỉ sau chưa đầy 1 ngày đăng tải - Nguồn: @bedua9xtdnb

