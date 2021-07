Trổ tài làm mì sợi tại nhà, cô vợ khiến chồng sợ hết hồn

Giờ trên TikTok xuất hiện đầy những đoạn clip hướng dẫn mẹo vặt bếp núc, dạy cách nấu ăn tại gia. Nhất là trong mùa giãn cách ở nhà như hiện tại, chẳng còn gì lý tưởng bằng việc xắn tay áo vào bếp và chế biến nên loạt món ngon độc lạ. Mới đây, Khi nằm nhà rảnh rỗi lướt TikTok, một cô gái lưu lại một công thức làm mì sợi cực hay ho. Nhưng tới lúc áp dụng thì kết quả lại trở thành thảm họa nấu ăn khiến anh chồng cũng… hoảng hốt bỏ chạy. Trong màn clip làm mì sợ thảm họa nấu nướng, cô gái áp dụng chuẩn công thức làm mì sợi gồm: 1 lòng đỏ trứng, 15g bột mì và một ít nước. Khuấy đều cho đến khi hỗn hợp này bám chặt vào đôi đũa thì chứng tỏ tỷ lệ nước đã hoàn hảo. Tiếp theo, cho hỗn hợp bột phía trên vào một túi nilon có khoét lỗ nhỏ. Khi nước trong chảo đã sôi, chỉ cần dùng tay nặn bột thành hình vòng tròn là đã tạo ra những sợi mì vàng ươm và không bị dính vào nhau. Nhìn đoạn clip thực hiện món mì sợi tại nhà thật là chuẩn chỉ nhưng vốn dĩ lý thuyết và thực tế lúc nào cũng khác xa nhau. Cô vợ kia cũng áp dụng theo nhưng chẳng biết vì tay chân quá vụng về hay do làm sai công thức mà sợi mì của cô… to như con đuông, hơn nữa màu sắc cũng chẳng được đẹp mắt. Dưới phần bình luận, cô vợ tiết lộ chồng mình sau khi nhìn thành phẩm do cô làm ra chỉ biết lắc đầu ngao ngán rồi quay lưng bỏ đi. Về phần dân mạng, nhiều người cho rằng cô đã cho quá nhiều trứng, thế nên khi mới cho vào nước sôi là nó sẽ nở phồng lên ngay. Nhìn sợ mì thế này, bảo sao cô gái khiến chồng sợ hết hồn mà bỏ đi luôn. Cận cảnh màn làm mì sợi thảm họa khiến dân mạng được phen cười "ná thở" còn cô gái thì tẽn tò. Trước đó, không ít lần dân mạng từng chứng kiến những thảm họa bếp núc khiến ai cũng nghi ngờ tài nấu ăn của một bộ phận hội chị em.

Giờ trên TikTok xuất hiện đầy những đoạn clip hướng dẫn mẹo vặt bếp núc, dạy cách nấu ăn tại gia. Nhất là trong mùa giãn cách ở nhà như hiện tại, chẳng còn gì lý tưởng bằng việc xắn tay áo vào bếp và chế biến nên loạt món ngon độc lạ. Mới đây, Khi nằm nhà rảnh rỗi lướt TikTok, một cô gái lưu lại một công thức làm mì sợi cực hay ho. Nhưng tới lúc áp dụng thì kết quả lại trở thành thảm họa nấu ăn khiến anh chồng cũng… hoảng hốt bỏ chạy. Trong màn clip làm mì sợ thảm họa nấu nướng, cô gái áp dụng chuẩn công thức làm mì sợi gồm: 1 lòng đỏ trứng, 15g bột mì và một ít nước. Khuấy đều cho đến khi hỗn hợp này bám chặt vào đôi đũa thì chứng tỏ tỷ lệ nước đã hoàn hảo. Tiếp theo, cho hỗn hợp bột phía trên vào một túi nilon có khoét lỗ nhỏ. Khi nước trong chảo đã sôi, chỉ cần dùng tay nặn bột thành hình vòng tròn là đã tạo ra những sợi mì vàng ươm và không bị dính vào nhau. Nhìn đoạn clip thực hiện món mì sợi tại nhà thật là chuẩn chỉ nhưng vốn dĩ lý thuyết và thực tế lúc nào cũng khác xa nhau. Cô vợ kia cũng áp dụng theo nhưng chẳng biết vì tay chân quá vụng về hay do làm sai công thức mà sợi mì của cô… to như con đuông, hơn nữa màu sắc cũng chẳng được đẹp mắt. Dưới phần bình luận, cô vợ tiết lộ chồng mình sau khi nhìn thành phẩm do cô làm ra chỉ biết lắc đầu ngao ngán rồi quay lưng bỏ đi. Về phần dân mạng, nhiều người cho rằng cô đã cho quá nhiều trứng, thế nên khi mới cho vào nước sôi là nó sẽ nở phồng lên ngay. Nhìn sợ mì thế này, bảo sao cô gái khiến chồng sợ hết hồn mà bỏ đi luôn. Cận cảnh màn làm mì sợi thảm họa khiến dân mạng được phen cười "ná thở" còn cô gái thì tẽn tò. Trước đó, không ít lần dân mạng từng chứng kiến những thảm họa bếp núc khiến ai cũng nghi ngờ tài nấu ăn của một bộ phận hội chị em.