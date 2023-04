Trèo cây chụp ảnh “sống ảo”, bạn gái Đoàn Văn Hậu vẫn bị chê

Trong chuyến du lịch Phú Quốc vừa qua, cặp đôi Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My đã có nhiều khoảnh khắc vui vẻ bên nhau. Bạn gái Đoàn Văn Hậu mới đây chia sẻ video thú vị khi cô trèo hẳn lên cây để chụp ảnh sống ảo nhưng cái kết khiến nhiều người cười nghiêng ngả. Đầu đoạn clip Doãn Hải My chạy tiến đến một cái cây, sau đó trèo lên cây bằng chiếc thang được đặt sẵn. Nhưng khi lên tới nơi, nàng WAG lại rụt rè không dám tạo dáng thoải mái sống ảo như ý định ban đầu. Cô ngồi thu chân trên thân cây với vẻ mặt rón rén, lo lắng. Hải My nhìn ngang ngó dọc nhưng không dám dịch chuyển bởi vì chứng sợ độ cao. Dáng vẻ này của bạn gái khiến Văn Hậu bật cười. Anh nhận xét người yêu mình "trông hèn lắm". Trong chuyến này, Văn Hậu là người đồng hành, cũng là "phó nháy" chất lượng giúp Doãn Hải My có những bức ảnh sống ảo thật đẹp. Cả hai đã có chuyến du lịch riêng tư và lãng mạn bên nhau nhân dịp Hải My hoàn thành khoá luận tốt nghiệp và đón sinh nhật tuổi 24 của Văn Hậu. Trước đây, Doãn Hải My từng chê Văn Hậu không biết chụp hình nhưng có vẻ qua thời gian, tay nghề của hậu vệ sinh năm 1999 tiến bộ đáng kể. Là nàng WAG hot nhất nhì Việt Nam, Doãn Hải My luôn nhận được sự chú ý của người hâm mộ bóng đá Việt. Trở về từ chuyến du lịch, Doãn Hải My tiếp tục chuẩn bị những bước cuối cùng cho buổi bảo vệ khoá luận tốt nghiệp. Cô nàng sẽ trở thành cử nhân của Đại học Luật Hà Nội trong tháng 4 này. Ảnh: Tổng hợp

