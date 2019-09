Trẻ hơn vợ cả Minh Nhựa, nhưng vợ 2 còn phải học hỏi điều này

Phương Thuý (SN 1982, TPHCM) - vợ cả đại gia Minh Nhựa hiện là chủ thương hiệu cafe nổi tiếng ở Sài Gòn, đại gia chịu chơi siêu xe khét tiếng. Giữa lúc vợ hai Minh Nhựa là Mina Phạm liên tiếp vướng vào lùm xùm, vợ cả vị đại gia được CĐM đặt lên bàn cân so sánh. So sánh "ngược xuôi", CĐM bất ngờ nhận ra, nhan sắc vợ cả đại gia Minh Nhựa - Phương Thúy chẳng hề kém cạnh Mina. Vẻ trẻ trung, rực rỡ với làn da căng, gương mặt thon gọn và thần thái của bà mẹ 3 con Phương Thúy khiến nhiều người ngưỡng mộ. Phong cách thời trang của Phương Thúy có phần "tém" hơn so với Mina, nhưng toát lên vẻ sang trọng của nữ đại gia. Trong khi vợ hai Minh Nhựa "tung hoành" với đủ màu sắc, Phương Thúy vẫn trẻ trung với sắc đen nhờ cách phối đồ hợp cảnh. Trong khi Mina Phạm loay hoay đập hộp túi Hermes Birkin, vợ cả Minh Nhựa sớm sở hữu combo bất khả chiến bại với túi Hermes và kim cương/đồng hồ cao cấp. Phương Thúy cũng tự tin khoe ảnh sống ảo cùng combo thần thánh, trong khi Mina Phạm liên tục vướng phốt "trộm" ảnh, trộm caption. Sau hồi săm soi so sánh, CĐM hài hước cho rằng vợ hai Minh Nhựa còn phải học hỏi nhiều ở vợ cả Phương Thúy. "Không phải cứ tiền tỷ tiền tấn là có hết ngay đâu, vợ cả còn sang chảnh, thần thái hơn đứt bà 2", "Nói về độ sang thì phải đến Phương Thuý, Mina còn trẩu lắm" là những bình luận của CĐM.

