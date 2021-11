Trào lưu "Xăm tiếng Việt đi" và câu chuyện ít ai biết

Thời gian vừa qua, cộng đồng mạng không khỏi xôn xao về trào lưu xăm hình có tên "Xăm tiếng Việt đi" do một thợ xăm nổi tiếng phát động. Thậm chí, sức hút của dự án trào lưu xăm hình trên lớn đến mức khiến cho biết bao người, dù chưa từng một lần đi xăm vẫn sẵn sàng đặt lịch, tậu cho mình một dòng chữ xinh xắn trên cơ thể. Mới đây, chủ nhân của dự án trào lưu xăm hình "Xăm tiếng Việt đi" đã có những chia sẻ thu hút sự chú ý netizen. Cụ thể, anh Nguyễn An (32 tuổi, ngụ Q.1, TP.HCM) cho biết, ban đầu anh chỉ nghĩ sẽ kéo dài dự án này khoảng 3 tháng. Tuy nhiên, mới 2 tuần, tiệm xăm của anh đã kín lịch người đăng ký. Đáng nói, trong số đó có rất nhiều người dù chưa từng một lần sở hữu hình xăm vẫn quyết định đặt lịch. Hầu hết họ đều có câu chuyện riêng, mang ý nghĩa to lớn được gửi gắm vào những dòng chữ đơn giản. Đối với những khách hàng đến với anh An, việc khắc chữ lên da thịt không chỉ mang tính nghệ thuật, mà còn như một cách lưu giữ, gợi nhắc về những kí ức đặc biệt. Theo lời anh An chia sẻ, kể từ khi dự án "Xăm tiếng Việt đi" được thực hiện, đã có rất nhiều vị khách khiến anh rơi nước mắt vì quá đỗi cảm động. Theo anh An kể, có cô cô gái từng đến tiệm xăm của anh và yêu cầu xăm câu: “con gai an com chua con” (dịch: con gái ăn cơm chưa con). Đây là lời nhắn cuối cùng mà cô nhận được từ bố. Cô muốn xăm lại để mỗi khi nhìn thấy nó, bản thân có thêm nhiều động lực hơn. Ban đầu, để kêu gọi mọi người hưởng ứng dự án "Xăm tiếng Việt đi", anh An đã phải đưa ra lời hứa giảm giá 50% cho khách quen và bạn bè. Thế nhưng, anh không thể ngờ được rằng, dự án ngay khi đăng tải trên mạng xã hội đã thu hút một số lượng người hưởng ứng đông đảo. Cũng theo anh An chia sẻ, anh rất ít khi xăm tiếng Việt. Đến nay, khi được dò từng nét chữ quen thuộc, chàng thợ xăm mới có cảm giác mình kết nối với khách hàng hơn bởi cùng là người Việt. Nói về dự án "Xăm tiếng Việt đi", anh cho biết: “Trước giãn cách, một bạn là blogger về du lịch có tiếng đã đến tiệm và xăm dòng chữ khắc trên đá của thiền sư Thích Nhất Hạnh: “Sự sống chỉ có mặt trong giây phút hiện tại”. Tôi thấy hay và truyền cảm lắm nên rất muốn xăm tiếng Việt nhiều hơn”. Anh An cũng mong rằng dự án này sẽ khích lệ mọi người yêu tiếng Việt hơn, đồng thời có thể phổ biến văn hoá xăm đến với cộng đồng. Hiện tại, trào lưu "Xăm tiếng Việt đi" vẫn đang được rất nhiều bạn trẻ hưởng ứng. Mời độc giả xem video: Những nữ MC 9X thống trị sân khấu nhờ nhan sắc nổi bần bật - Nguồn: YAN News

