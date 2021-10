Trào lưu "xăm tiếng Việt", Gen Z giơ 2 tay hưởng ứng nhiệt tình

Xăm hình vốn là chuyện quen thuộc trong giới trẻ. Nhiều bạn thích chọn câu quote hay ký hiệu độc lạ, mang ý nghĩa riêng để khắc dấu lên người. Những ngày gần đây, một trào lưu xăm hình mới mang tên Xăm tiếng Việt đi đang hot trong hội Gen Z và được các bạn ấy hưởng ứng rần rần. Trào lưu hình xăm mang tên "Xăm tiếng Việt đi" do anh Nguyễn An, một thợ xăm đang sinh sống và làm việc tại TP HCM khởi xướng. Với ước muốn đem hình xăm đến gần hơn với mọi người, nhất là những cô bác ở thế hệ trước, An đã lên ý tưởng và thực hiện dự án này trong những ngày TP HCM giãn cách xã hội. Nguyễn An chia sẻ trên trang cá nhân: "Tiếng Việt vốn là ngôn ngữ vô cùng đẹp và có chiều sâu, do đó mình mong rằng nhiều người có thể cảm nhận được điều này thông qua một chất liệu mới: hình xăm... Có khá nhiều bạn trẻ tâm sự với mình là họ lo ngại việc xăm bằng tiếng Việt vì sợ sến và ngại người thân đọc hiểu những thông điệp đó. Thế nhưng, mình hi vọng mọi người có thể suy nghĩ khác đi một chút, bởi lẽ, nếu sử dụng câu từ hợp lí thì xăm tiếng Việt lên có thể là sự lựa chọn khá hoàn hảo". Thợ xăm Nguyễn An chia sẻ thêm. Điều thú vị khi xăm bằng tiếng Việt, thực hiện dự án này là cảm giác gần gũi và kết nối, có thể thoải mái trò chuyện với khách hàng về ý nghĩa của câu chữ đó. Càng xăm tiếng Việt anh càng bị thu hút, càng nuôi dưỡng và muốn thực hiện dự án này dài lâu hơn nữa. Dự án "Xăm Tiếng Việt Đi" sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội đã ngay lập tức thu hút sự chú ý của hội Gen Z và được hưởng ứng nhiệt tình. Xăm hình bằng tiếng Việt vừa khiến bạn trở nên chất hơn, 'nghệ' hơn vừa giúp bảo tồn và giữ gìn ngôn ngữ mẹ đẻ của chúng ta. Nhiều bạn trẻ để lại bình luận ủng hộ, dành lời ngợi khen ý nghĩa của dự án cũng như chia sẻ câu chuyện dễ thương của mình qua hình xăm bằng tiếng Việt. Mời độc giả xem video: Những nữ MC 9X thống trị sân khấu nhờ nhan sắc nổi bần bật - Nguồn: YAN News

