Trào lưu "trang điểm trả thù" sau chia tay vì sao hot rần rần?

Những ngày gần đây, xu hướng #RevengeMakeup (tạm dịch: trang điểm trả thù) giúp nhiều cô gái cảm thấy tâm trạng tốt hơn sau cuộc tình tan vỡ. Mở đầy cho trào lưu trang điểm bắt đầu từ Sophie Anne Smith (24 tuổi), nhà tư vấn tiếp thị kỹ thuật số đến từ thành phố Montreal (Canada). Sophie Anne Smith bị người yêu bỏ rơi vào đầu năm nay, cô không tức giận, thậm chí còn bình tĩnh trả đũa. Tuy nhiên, thay vì trút giận lên đồ đạc hay tìm cách phá hoại mối quan hệ tiếp theo của tình cũ, Smith khiến bản thân trở nên quyến rũ bằng cách trang điểm gương mặt. Theo số liệu có được, 2,9 triệu người hưởng ứng trào lưu #RevengeMakeup đang lan truyền. Theo The New York Post, không giống xu hướng trang điểm “khóc” hay “cô gái lạnh lùng” cũng gây xôn xao gần đây, kiểu “trang điểm trả thù” đòi hỏi những đường kẻ sắc sảo, màu sắc nổi bật và đôi môi bóng. “Đó là cách tuyệt vời để khiến bản thân trở nên mạnh mẽ và tự tin hơn sau chuyện không vui”, Smith nói. Cô chia sẻ thêm: “Ngay khi khoác lên mình vẻ ngoài này, tôi cảm thấy thật gợi cảm. Đó là lời khẳng định với người cũ rằng ‘Anh không còn cơ hội đến gần tôi nữa’”. Xu hướng “trang điểm trả thù” được truyền cảm hứng từ “chiếc váy báo thù” đình đám. Bộ đầm đen hở ngực này làm nên thương hiệu của cố Công nương Diana khi được bà diện vào đúng ngày Thái tử Charles thừa nhận ngoại tình vào năm 1994. Gần đây, những ngôi sao hạng A như diễn viên Olivia Wilde (38 tuổi) hay siêu mẫu Gisele Bündchen (42 tuổi) trang điểm theo phong cách trả thù trên thảm đỏ sau cuộc chia tay của họ với ca sĩ Harry Styles và cầu thủ bóng bầu dục Tom Brady. “Trả thù là liều thuốc tốt nhất”, Kayla Delyne (23 tuổi), người đam mê trang điểm ở Brooklyn (Vương quốc Anh), chú thích trong clip ghi cảnh cô trở nên cá tính với đường kẻ mắt dày và dài, đôi má góc cạnh cùng làn môi đỏ thẫm viền đen. Chuyên gia trang điểm người Anh Sarah New (22 tuổi) thu hút gần một triệu lượt xem video theo trend “trang điểm trả thù” của mình. Tuy nhiên, thực tế, cô đang trong một mối quan hệ lành mạnh và không tìm cách trả đũa tình cũ nào. Đối với New, trả thù là khiến bản thân cảm thấy được trao quyền, gợi cảm và mạnh mẽ.

