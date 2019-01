Trào lưu “thả thính” viết không dấu vừa xuất hiện đã gây bão mạng

Quả thực không thể phủ nhận sức sáng tạo vô biên của dân mạng, đặc biệt là trong khoản " thả thính". Hầu hết, các phương pháp "cưa đổ" đối phương đều rất đặc biệt và đều có hiệu quả ngay lập tức. Mới đây nhất, dân mạng lại chia sẻ rầm rộ trào lưu thả thính mới toanh nhưng không kém phần hiệu quả. Cụ thể, để tham gia vào cách thả thính mới này, bạn chỉ cần soạn hai tin nhắn theo hai cú pháp đơn giản với nội dung: "Nếu có 2 con cua, 1 con cua to và 1 con cua nhỏ. Tớ sẽ là cua nhỏ còn cau la cua to". Nối tiếp với câu trên đó là: "Nếu có 2 vỏ chuối, 1 vỏ to và 1 vỏ nhỏ. Tớ là vỏ nhỏ còn cau la vo to". Điều quan trọng là đoạn tin nhắn sau, bạn nhất định phải viết không dấu để tạo thành câu có ý nghĩa "thả thính" khiến đối phương không thể "chống trả". Thậm chí, từ "vỏ chuối" và "cua" thì dân mạng còn nhiệt tình chế ra nhiều câu mới với nội dung cũng ngọt ngào không kém để tán tỉnh đối phương. Đúng là "phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam", chỉ cần một chút sáng tạo và phong cách nhắn tin không dấu là dân tình đã có trào lưu thả thính mới. Sau trào lưu nhắn tin hỏi thăm "Em ăn cơm chưa?" thì phương pháp thả thính mới bằng "cua to, cua nhỏ" và "vỏ chuối to, vỏ chuối nhỏ" đang được dự đoán sẽ gây bão MXH.

