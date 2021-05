Tránh "mít tặc" nhòm ngó, chủ nhà nghĩ ra kế bảo vệ cực độc

Cách đây chưa lâu, trên mạng xã hội xuất hiện bức ảnh chụp một cây mít sai trĩu quả. Theo đó, quả của cái cây trên mọc quả chi chít ở khu vực gốc thay vì trên thân cây như thường thấy. Trồng cây mong nhất đến ngày ăn quả, thấy quả mít nhiều là niềm vui của chủ nhà nhưng cũng là nỗi lo khiến họ đau đầu vì có sự xuất hiện của không ít "mít tặc". Nỗi lo của chủ cây mít trĩu quả cũng được dân mạng san sẻ khi đưa ra vài biện pháp can thiệp bởi nếu để như thế, mít sẽ khó thoát khỏi bàn tay nhanh như chớp của "mít tặc". Trước sự đau đầu của chủ cây mít, nhiều người đã nghĩ ra cách chống trộm trái cây mà khiến những kẻ có ý định "chôm chỉa" chỉ biết bò lăn ra cười. Để bảo vệ cây mít do chính tay mình ngày ngày tưới tắm, chăm bẵm trước những ánh mắt nhòm ngó của những tên "mít tặc" nhiều chủ nhà đã cất công tậu khung sắt để bảo vệ thành quả. Không chỉ một nhà mà nhiều hộ dân có của ngoài trời cũng đã phải bảo vệ tài sản chín cây của mình bằng những lưới thép mắt cáo. Bọc lồng sắt chưa yên tâm, các chủ nhà có mít chín cây còn làm cả khóa cho an toàn. "Chi phí làm hàng rào bảo vệ quả mít này lên tới cả triệu đồng nhưng tiền bạc mất có thể làm lại nhưng mít mất bao giờ mới có lại mà ăn". Một thành viên trên mạng xã hội bình luận dưới bức ảnh bảo vệ cây mít. Dù không sai quả như các cây mít phía trên nhưng dù sao cũng là thành quả của nhiều năm chăm sóc, chủ nhà này quyết làm lưới thép để bảo vệ sản phẩm nho bé của mình. Thuê người hàn sắt bao vây cây mít, chủ nhà yên bề ngủ ngon. Mời quý độc giả xem video: Lâm Đồng: Cây siêu quả Magic-S lần đầu công bố tại Việt Nam - Nguồn: Truyền Hình Nhân Dân

Cách đây chưa lâu, trên mạng xã hội xuất hiện bức ảnh chụp một cây mít sai trĩu quả. Theo đó, quả của cái cây trên mọc quả chi chít ở khu vực gốc thay vì trên thân cây như thường thấy. Trồng cây mong nhất đến ngày ăn quả, thấy quả mít nhiều là niềm vui của chủ nhà nhưng cũng là nỗi lo khiến họ đau đầu vì có sự xuất hiện của không ít "mít tặc". Nỗi lo của chủ cây mít trĩu quả cũng được dân mạng san sẻ khi đưa ra vài biện pháp can thiệp bởi nếu để như thế, mít sẽ khó thoát khỏi bàn tay nhanh như chớp của " mít tặc ". Trước sự đau đầu của chủ cây mít, nhiều người đã nghĩ ra cách chống trộm trái cây mà khiến những kẻ có ý định "chôm chỉa" chỉ biết bò lăn ra cười. Để bảo vệ cây mít do chính tay mình ngày ngày tưới tắm, chăm bẵm trước những ánh mắt nhòm ngó của những tên "mít tặc" nhiều chủ nhà đã cất công tậu khung sắt để bảo vệ thành quả. Không chỉ một nhà mà nhiều hộ dân có của ngoài trời cũng đã phải bảo vệ tài sản chín cây của mình bằng những lưới thép mắt cáo. Bọc lồng sắt chưa yên tâm, các chủ nhà có mít chín cây còn làm cả khóa cho an toàn. "Chi phí làm hàng rào bảo vệ quả mít này lên tới cả triệu đồng nhưng tiền bạc mất có thể làm lại nhưng mít mất bao giờ mới có lại mà ăn". Một thành viên trên mạng xã hội bình luận dưới bức ảnh bảo vệ cây mít. Dù không sai quả như các cây mít phía trên nhưng dù sao cũng là thành quả của nhiều năm chăm sóc, chủ nhà này quyết làm lưới thép để bảo vệ sản phẩm nho bé của mình. Thuê người hàn sắt bao vây cây mít, chủ nhà yên bề ngủ ngon. Mời quý độc giả xem video: Lâm Đồng: Cây siêu quả Magic-S lần đầu công bố tại Việt Nam - Nguồn: Truyền Hình Nhân Dân