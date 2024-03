Tranh cãi Khoa Pug dạy đời “28 tuổi lương dưới 50 triệu thì vứt“

Nếu là một người ưa thích tìm hiểu, khám phá du lịch trải nghiệm theo chân các youtuber thì chắc hẳn không xa lại với cái tên Khoa Pug. Anh có tên khai sinh là Nguyễn Anh Khoa. Anh chàng này sinh năm 1992, quê ở tỉnh Khánh Hòa. Thường có những phát ngôn gây nhiều tranh cãi, mới đây, anh chàng lại gay xôn xao với câu chuyện dạy gen Z phải có lộ trình để lương năm 28 tuổi không được ít hơn 50 triệu mỗi tháng. Theo đó, Khoa Pug vừa đi oto, vừa phát livestream cùng bàn chuyện cuộc sống: "Học cao đẳng, học đại học, học gì cũng được miễn sao học càng nhanh càng tốt miễn sao ra là phải xin được việc liền. 21 tuổi các bạn đi xin việc ngành IT, lương bao nhiêu cũng được 3-4 triệu vẫn phải làm nha. Nhưng thật sự ngành IT ra lương cũng không phải tệ, hầu hết là 10 triệu trở lên, học kinh nghiệm". Nói về mức lương, nam Youtuber chia sẻ: "Thợ code giống như thợ mộc, đục nhiều nó quen tay. 21 tuổi học khoảng tầm 2 năm là tới 23 tuổi là bạn phải có kinh nghiệm đầy mình, bạn có thể nhảy việc. Ví dụ đang 10 triệu bạn phải nhảy gấp đôi tới 20 triệu, từ 20 phải lên tới 40, 50 nhé. Năm 26 tuổi tới năm 28 tuổi phải được ít nhất 50 triệu, một năm phải được 600 triệu.". Trước đó, anh cũng từng gây tranh cãi với việc so sánh mức thu nhập với Sơn Tùng M-TP: "Ngày xưa, biết tin Sơn Tùng hát 1 đêm 3 bài được trả cát-xê 1 tỷ, mình thì làm cả tháng mới được 1 tỷ, mình đã có ước mơ nhỏ nhoi là sẽ phải vượt qua thành tích kiếm tiền của Sơn Tùng. Đến giờ mình vượt rồi, mình kiếm được 2 tỷ/ngày. Sơn Tùng nhỏ hơn mình 2 tuổi mà làm được điều đó từ rất lâu rồi. Đến giờ mình mới vượt được mức đó. Nhưng không sao, muộn còn hơn không" Nhiều người không đồng tình với cách "dạy và áp đặt" mức thu nhập của Khoa Pug: "Mỗi người 1 công việc khác nhau, không thể so sánh thu nhập được", "Mức sống ở mỗi nơi cũng khác nhau nữa, miễn sao mình biết đủ là được, chứ kiếm nhiều mà tiêu hoang thì cũng thế". Anh chàng này cũng từng khiến mạng xã hội xôn xao với quyết định đi phẫu thuật kéo dài chân của mình. Anh cũng bà tỏ quan điểm nếu sau này sức khỏe cho phép anh sẽ tiếp tục thực hiện phẫu thuật cho chân dài hơn nữa. Khoa Pug không tiết lộ cụ thể khối tài sản của mình, chỉ khẳng định là anh có nguồn thu nhập thụ động, tiền đẻ ra tiền, nên đang có cuộc sống khá thảnh thơi.

