Trần Thanh Tâm gây tranh cãi khi liên tục lộ nhan sắc thật

Trần Thanh Tâm là cái tên nổi lên như một hiện tượng mạng với câu nói “trứng rán cần mỡ, bắp cần bơ”. Bên cạnh lối nói chuyện như "rót mật vào tai" thì nhan sắc của hot girl Trần Thanh Tâm cũng là đề tài khiến cư dân mạng bàn tán xôn xao. Mới đây, trên các diễn đàn mạng tích cực lan truyền hình ảnh "hot girl bắp cần bơ" trong một cuộc thi. Khoảnh khắc ghi lại cô phô diễn vóc dáng trong bộ váy khoét xẻ táo bạo. Tuy nhiên, điều khiến ai cũng phải tranh cãi chính là nhan sắc khác xa ảnh mạng của Thanh Tâm. Phải kể đến vòng eo kém thon gọn, săn chắc, ngoài ra gương mặt của cô nàng cũng khá phúng phính. Nếu so sánh hai hình ảnh ngoài đời thực và trên mạng có thể thấy sắc vóc Thanh Tâm khác xa hoàn toàn. Được biết, kể từ khi nổi tiếng, Thanh Tâm vẫn thường bị “soi” những bức ảnh kém phần "lung linh". Dù nhiều lần lên tiếng phản bác, thậm chí đăng cả ảnh mặt mộc để chứng minh nhưng đến nay, nhan sắc của hot girl này vẫn còn gây nhiều tranh cãi. Thanh Tâm cũng từng khiến cư dân mạng không hài lòng về lời giải thích thiếu chuyên nghiệp về khuyết điểm của bản thân. Cô từng nói: "Thật ra những tấm ảnh trên mạng là do nhiều bạn ghét mình nên kéo to mặt mình ra chứ bình thường không có bự như vậy đâu!". Hay khi liên tục bị dìm hàng nhan sắc, ''hot girl trứng rán'' khẳng định: ''Tôi tự tin ngoại hình cha mẹ ban cho''. Thanh Tâm nhiều lần để lộ nhan sắc tự đăng - được tag khác xa "ngàn cây số". So sánh ảnh ngày xưa - bây giờ nhiều người phải thừa nhận cô đã có một cuộc cách mạng nhan sắc. Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: Nhan sắc 2 hot girl Tik Tok khuấy đảo mạng xã hội: Ai nóng bỏng hơn? - Nguồn: Saostar

