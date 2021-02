Trả khách xong, tài xế hết hồn khi nhìn lại ghế sau

Mới đây trên mạng xã hội, bức ảnh ghi lại cảnh bãi nôn kinh dị của một vị khách ở phía ghế sau trên chiếc ô tô được một tài xế chia sẻ lại sau khi trả khách khiến các thành viên không khỏi kinh hãi. Cụ thể, trên fanpage quy tụ nhiều lái xe, tài xế có nickname N.A chia sẻ câu chuyện: "Đời tài xế nó bạc, khách nữ ăn mặc hở hang, lên ngồi ghế bên lơ, chạy không dám ngó gương hậu luôn, sợ liếc qua nhìn nó lại bảo mình thèm nó. Nhiều bà thì say rồi, lên xe cũng ngồi ghế bên lơ xà nẹo xà nẹo, còn cố ý phanh phui ra mình nhìn rồi nói chuyện cho mình chú ý nữa, hỏi mấy câu đại loại như: 'Anh có người yêu chưa, quen em đi em nuôi hoặc là: 'Giờ em không có tiền, em trả cái khác được không?" Gặp toàn thứ gì đâu... Còn mấy cha thì say xỉn lên xe ói bấy bá luôn, đầy cả xe ra, còn chửi bới doạ đánh các kiểu, quỵt tiền xe, phải nhờ công ty xử lý can thiệp, cả mấy ngày xác minh xử lý đủ kiểu mới hoàn tiền vệ sinh xe và tiền chuyến xe!". Tài xế có nickname N.A chia sẻ thêm. Phía dưới bài đăng của tài xế N.A, các anh em cùng cánh "bác tài" cũng tranh thủ kể chuyện oái oăm của khách. Không ít người chứng kiến hành khách nôn ra xe. Đó là trường hợp những người đàn ông say mèm sau bữa nhậu. Tài xế trả về tận nơi mà còn phải dìu tận vào cửa. Hàng trăm tình huống như khách không nhớ địa chỉ, bắt chở lòng vòng rồi than tốn tiền. Thậm chí, nhiều gia đình cho trẻ nhỏ đi cùng nhưng không nhắc các bé giữ trật tự, la hét suốt quãng đường. Bức ảnh cũng là lời nhắc nhở với những hành khách đi taxi hay sử dụng những phương tiện công cộng nên giữ gìn vệ sinh, trang bị thêm túi đề phòng trường hợp nôn ra xe. Trước đó, không ít lần các "bác tài" khóc ròng khi nhìn thấy những bãi rác do các hành khách thiếu ý thức thải ra. Nhiều người có ý thức nôn vào túi nhưng khi xuống xe lại quên không vứt khiến nhiều tài xế lại phải sắn tay lên dọn dẹp sau khi trả khách. Còn chưa kể tới những vị khách không rõ là cố tình hay không kiểm soát được mà nôn thẳng ra xe khiến các tài xế lại mất thêm chi phí đi dọn dẹp xe. Mời quý độc giả xem video: Hàng loạt tài xế Grabbike đình công - Nguồn: VTV THỜI SỰ TOÀN CẢNH

