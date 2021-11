Tìm lại dàn nữ MC bí ẩn nhất lịch sử Đường Lên Đỉnh Olympia

Từ năm thứ 6 của chương trình Đường lên đỉnh Olympia khoảng năm 2004 - 2005, sau 1 quý làm MC, Nhà báo Tùng Chi thôi giữ vị trí "cầm trịch" sân khấu. Lúc này, trọng trách được nhà đài tin tưởng giao cho người dẫn chương trình Kiều Anh. Nữ MC Kiều Anh duy trì công việc làm MC Đường lên đỉnh Olympia suốt mùa 7 và quý I mùa 8. Sau đó, cô cũng đành gác lại công việc ở nhà đài để lên đường sang Pháp du học. Được biết, Kiều Anh có 2 năm học Thạc sĩ tại nước ngoài. Hoàn thành việc học, cô nàng đã lập gia đình và hiện đang định cư tại Pháp. Bản thân, MC Kiều Anh quan niệm rằng nếu không có gia đình vững chắc thì không thể yên tâm làm việc nên việc có 1 gia đình hạnh phúc sẽ tạo ra tiền đề cho sự nghiệp. Năm 2015, trong Gala kỷ niệm 15 của Olympia, MC Kiều Anh tiết lộ mình đã có 4 nhóc tỳ. Mặc dù cô nàng không còn gắn bó với truyền hình nhưng khán giả vẫn luôn nhớ đến hình ảnh cô gái xinh đẹp của Olympia. Nói về chương trình Đường lên đỉnh Olympia, Kiều Anh cho biết: “Trong suốt 3 năm đồng hành với chương trình, gameshow tri thức này đã tạo cho mình rất nhiều cơ hội được giao lưu, tiếp xúc với các nhà leo núi và đặc biệt là cơ hội được học hỏi từ các bạn sự chăm chỉ, kiên trì cũng như tinh thần không bao giờ bỏ cuộc!” Sau khi MC Kiều Anh nói lời chào tạm biệt, người được ekip Olympia tin tưởng giao trọng trách MC là Khánh Chi. Cô từng tạo được dấu ấn mạnh mẽ ở chương trình Me Xanh trước đó. Được biết, Khánh Chi từng có quãng thời gian du học tại Pháp. Khi kết thúc khóa học, cô có cơ hội biết đến Olympia và đăng ký tham gia cuộc thi tìm người dẫn của chương trình này. Cũng từ đây cô nàng quen biết với MC Kiều Anh và cả hai cùng trải qua 6-7 vòng tuyển chọn. Nhưng đến gần cuối vì lý do cá nhân, nữ MC Khánh Chi xin rút và khi thực sự đã giải quyết được mọi vấn đề, cô mới tham gia lên sóng Olympia. Thế là kể từ trận thi Quý I đến hết mùa 8, cô là người đồng hành với các thí sinh ngay trên sân khấu. Cũng trong giai đoạn bắt đầu dẫn dắt Đường lên đỉnh Olympia MC Khánh Chi lập gia đình và theo chồng sang Malaysia định cư. Do đó, khó khăn trong suốt quãng thời gian làm MC Olympia là việc di chuyển giữa hai quốc gia. Tuy nhiên, Khánh Chi luôn nhận được sự giúp đỡ từ ekip để mình có thời gian sắp xếp về Hà Nội cho đợt ghi hình kéo dài khoảng 5 ngày, mỗi đợt có thể quay khoảng 12-13 tập. Sau thời gian 1 năm gắn bó với Olympia, Khánh Chi có thời gian ngắn làm trong một công ty truyền thông của Anh tại Kuala Lumpur. Sau đó, cô chuyển sang việc liên quan đến phân tích hợp đồng mua bán dịch vụ và thiết bị trong ngành thăm dò, khai thác dầu khí.

