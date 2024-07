Tiktoker lên tiếng tin đồn về quê sinh con, thừa nhận từng lấy chồng

Tín Nguyễn tên thật là Nguyễn Thị Đắc Tín, sinh năm 1997, quê quán tại Phú Yên. Cô nàng là một nữ Tiktoker có tiếng, sở hữu kênh Tiktok với hơn 4.3 triệu người theo dõi và 205.4 triệu lượt thích. Cô nàng nổi lên từ thời điểm dịch Covid-19 năm 2021 với các video trên TikTok, nội dung hài hước hoặc thể hiện khả năng vũ đạo. Gần đây có nhiều tin đồn rằng nữ Tiktoker có thời gian về quê sinh con, ở ẩn. Tuy nhiên trước thông tin này cô đã chia sẻ đó hoàn toàn không phải sự thật. Cô nàng chia sẻ rằng mình từng có thời gian lập gia đình, nhưng mọi chuyện đã kết thúc. Cô từng tổ chức đám cưới và có một gia đình tại Nha Trang, tuy nhiên cô chưa từng đăng kí kết hôn và cũng chưa sinh con. Nữ Tiktoker chia sẻ nguyên nhân của việc chia tay là do "chồng cũ" có người khác: "Có một giai đoạn tôi bận bịu với công việc, theo đuổi ước mơ của mình quá nên anh ấy thiếu thốn tình cảm, rồi đâm ra có người khác". Sau khi nổi tiếng, Tín Nguyễn lấn sân diễn xuất khi tham gia phim ngắn, MV. Sự nghiệp diễn xuất của Tín Nguyễn được biết đến rộng rãi hơn sau khi đảm nhận vai Tư Thắm trong bộ phim điện ảnh "Lật mặt 7: Một điều ước" của đạo diễn Lý Hải. Dù là diễn viên tay ngang nhưng sự mộc mạc, hóa thân vào nhân vật tốt của Tín Nguyễn được khán giả công nhận. Trước khi nổi tiếng như bây giờ, Tín Nguyễn từng là vũ công trong một nhóm nhảy tại Nha Trang, đồng thời theo học ngành Sư phạm mầm non. So với thời điểm mới nổi, hiện tại cô nàng đã có sự thăng hạng vượt bậc về nhan sắc và phong cách.

